Po demolici Frýdku-Místku totiž hráči Sokola v nedělním 19. extraligovém kole remizovali na půdě Karviné, jednoho z favoritů soutěže, 26:26. „Pro nás je to plusový bod, pro Karvinou asi tolik ne,“ přemítá levá spojka Nového Veselí Adam Ptáčník.

Skvělá atmosféra

Jak už se stalo ve vzájemných duelech těchto celků tradicí, opět to bylo na tribunách i na hřišti vyhecované utkání. „Je to stále stejné. Fanoušci v Karviné jsou na každý zápas pořádně nažhavení,“ usmívá se Ptáčník.

Důvody rivality jsou prý jasné. „Trenér Karviné Marek Michalisko u nás nějakou dobu působil. Navíc v poslední době do Slezska zamířili také dva naši hráči, Ondra Skalický a Roman Chosik. Celkem logicky se na nás pokaždé chtějí vytáhnout,“ tvrdí levá spojka klubu z Vysočiny.

Bod z půdy čtvrtého celku tabulky bere všemi deseti, „Po celou dobu to bylo nesmírně těsné a vyrovnané utkání. Pro nás je to plusový bod, pro Karvinou asi tolik ne.“

Pro to, že v posledních pěti minutách zápasu už nepadla žádná branka, měl vytáhlý hráč pochopení. „Je pravda, že jsem ještě něco podobného nezažil. Myslím ale, že se to dá pochopit. Nikdo už nechtěl inkasovat, proto oba celky bránily hodně agresivně. Na druhou stranu jsme se snažili hrát bez chyby v ofen-zívní části. Útoky proto byly byly mnohem opatrnější, tím pádem také pomalejší,“ popsal Ptáčník.

Zaútočí na čtyřku?

Další náročný duel čeká na Nové Veselí už pozítří. V přímém souboji o páté místo doma ve čtvrtek od 17.00 vyzve Kopřivnici. „Pro nás asi nejdůležitější zápas. Ještě totiž máme možnost poskočit v tabulce i výše, než na páté místo. V posledních třech duelech základní části už nechceme ztratit body,“ potvrdila levá spojka Veselí.

Největší nebezpečí ze strany klubu z města Tatry prý hrozí v jeho ofenzivě. „Mají individuálně hrozně šikovné hráče. My se proto budeme soustředit na obranu, nebudeme je chtít pustit do nějaké kanonády. Pokud by měli jít přes třicet nastřílených branek, bylo by to pro nás špatné,“ uvědomuje si Adam Ptáčník.