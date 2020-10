Bez přehánění se dá říci, že házená prostupuje jejím životem od narození. Jana Smékalová, která vystudovala chirurgii na lékařské fakultě v Brně, je dcerou Josefa Smékala. Toho Josefa Smékala, který v Novém Veselí před padesáti lety založil oddíl Sokola. A do toho sportu zasvětil také všechny tři své děti. „Házená je úžasným sportem, dá vám tu nejlepší výbavu do života,“ sdělila Jana Smékalová v rozhovoru pro klubový web.

Jana Smékalová se stará o zdraví extraligových házenkářů Nového Veselí. | Foto: archiv Jany Smékalové

Vzhledem k zanícenosti, s níž její otec házenkářský oddíl v Novém Veselí budoval, prostupoval tento sport život budoucí lékařky od jejích prvních krůčků. „ Vyrůstala jsem na hřišti, které si házenkáři teprve budovali. Při zápasech jsem sedávala na kraji hřiště a zbožně koukala na svého tátu, který hrál. Jednou, to mi byly asi tři roky, kvůli mně musel rozhodčí zastavit utkání, protože jsem běžela do hřiště zachraňovat tátu, kterému protihráč roztrhl horní víčko. On krvácel a já jsem plakala a chtěla ho ošetřovat,“ připomněla úsměvnou historku.