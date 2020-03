Ten musel vynechat už poslední dva zápasy před přerušením letošního extraligového ročníku. „Měl jsem naprasklý meniskus v pravém koleni. Nebylo to nic zásadního, hrát se play-off, byl bych v brance,“ vysvětluje jedenadvacetiletý gólman.

I v době vyhlášené karantény se snaží alespoň nějak udržovat. „Ale to spíše jen tak, aby člověk nezlenivěl. Jde vyloženě o relaxační cviky, myšlenkami jsem teď úplně jinde, než u házené.“

Těšit může talentovaného gólmana alespoň to, že se svými spoluhráči v letošním ročníku posunuli laťku házené v Novém Veselí o další kus výše. „Myslím si, že jsme předváděli dobrou házenou. O to více jsme se všichni strašně těšili na play-off, které je tím pozlátkem celé sezony. Zprvu jsem samozřejmě byl trošku naštvaný, když se soutěž přerušila, ale zdraví je důležitější, to každý chápe,“ zdůraznil Studený.

V dohrání už nevěří

V dohrání sezony už jednička Sokola mezi třemi tyčemi příliš nevěří. A to ani v případě finále Českého poháru, v němž mělo Nové Veselí vyzvat pražskou Duklu. „Ten pohár mě mrzí stejně jako play-off, mohly to být super zápasy. Štve nás, že jsme si o pohár pro vítěze nemohli zahrát, ale nedá se nic dělat. Podle mě už se ani finále poháru nedohraje, letos bude asi bez vítěze.“

V každém případě se ale Michal Studený přimlouvá za to, aby se soutěže znovu rozjely až v okamžiku, kdy na zápasech budou moci být i diváci. „Pro každého sportovce je obrovským dopingem hrát před plnými tribunami. Je to strašné, když je prázdná hala, je to jak na tréninku, nemá to vůbec žádný smysl. To bych snad ani nechtěl hrát, vůbec by mě taková utkání netěšila,“ přiznává mladý gólman.

Definitivní verdikt o osudu letošního ročníku házenkářských soutěží ještě nepadl. Klub z Vysočiny přesto okamžitě po oznámení o přerušení extraligy kádr rozpustil. Jsou mezi sebou jednotliví spoluhráči v kontaktu? „S kluky si píšeme pořád, všichni jsou doma. Nemám žádné informace o tom, že by někdo z nich měl být nemocný, za což jsem moc rád. Třeba Martin Kocich je ale doma ve Frýdku-Místku, kde to není zrovna ideální, je to jedno z těch hůře postižených míst. Pro všechny je to nepříjemná situace,“ dodal Michal Studený.