Loni jste závodil za známý tým Topforex-Lapierre, pro letošek jste přestoupil do Sparty Praha. Je to krok správným směrem?

Určitě, sám jsem chtěl změnu. Měl jsem několik možností, několik týdnů na rozmyšlenou a přemítal jsem. Sparta mě oslovila nejvíc zejména materiálem, zabezpečením a plánovanými závody. Navíc Sparta, to je pojem, tu každý zná - buď je vám sympatická nebo ji nesnášíte, nic mezi tím. Jsem hrdý, že budu oblékat dres Sparty. Podepsal jsem smlouvu na rok.

Jaké byly další možnosti?

Byl jsem v kontaktu i s dalším klasickým českým týmem CK Příbram Fany Gastro a pak tu byl takový projekt z minulosti, který se ale nepodařilo dotáhnout. Z toho sešlo, tak jsem se nakonec rozhodoval mezi Příbramí a Spartou.

Vinou koronaviru řada týmů na nejvyšší úrovni skončila, hodně jezdců musela jít dolů se svými nároky. Je podobný stav i na české scéně?

Je to stejné, doba není celkově pro sport dobrá, není to jen pro cyklistiku. Týmy zanikají, jezdci z první divize jdou do druhé a tlak jde dál až do naší třetí divize. Já měl navíc minulý rok zdravotní problémy a nedařilo se mi, tak jsem rád, že mám na rok jistotu.

Jaká bude vaše pozice v týmu, pojedou se nějaké závody na vás?

Měl bych patřit k lídrům týmu, ale všechno se bude odvíjet od dané situace, jak na tom budu. Teď jsem po zranění, měl jsem prasklý meniskus, a záleží i na tom, jakou budou mít formu ostatní. Nedělá mi ale problém se obětovat pro druhé.

Jaké závody byste měl letos jet, pokud se vůbec uskuteční?

Předběžně se něco ví, ale v této době se nedá nic slíbit. Pořadatelé sami neví, jestli závody uspořádají v podobě, v jaké chtějí. Ale měli bychom jet všechny české poháry, což jsou nejvyšší závody v Česku, doplněné UCI závody v zahraničí. Mělo by to být podobné jako loni – Polsko, střední Evropa a loni měla Sparta jet i etapové závody v Belgii, v Norsku a i dál, jezdili dlouhé etapové závody v Číně.

Lákají vás zahraniční starty?

Ano, rád bych odletěl na závody do Číny a účastnil se jich, ale uvidí se, jaká bude situace.

Víte už, jaký start bude prvním v dresu Sparty?

První závod by měla být první velká klasika Bíteš - Brno – Bíteš. Je to kousek od nás, dobře to tam znám a jezdí se koncem března, pohybuje se to kolem mých narozenin. To by měl být první start, loni byl ale závod zrušen.

A co bude vrchol letošní sezóny?

Vrchol bude určitě MČR do 23 let, kde budu posledním rokem. Důležité bude i mistrovství republiky v kategorii Elite s nejlepšími. Pak doufejme, že se uskuteční etapový závod na Vysočině. Je to krásný závod, kde se mi dařilo a loni se neuskutečnil kvůli nějakým potížím se schválením trati.

Na MČR do 23 let, které pojedete poslední rok, bude asi velká šance na úspěch, že?

Určitě, ale to si říkám každý rok. (smích) Uvidím, jaký tam bude profil a kde se vůbec bude odehrávat. Je to ale můj vrchol číslo jedna. Ideálně tam chci získat mistrovský dres nebo být na bedně, s tím jdu do této sezony.

Letošní zima se spoustou sněhu je poněkud jiná než byly ty předchozí, jak se v takových podmínkách trénuje zrovna tady?

Já to mám na Vysočině hrozně rád, líbí se mi profily. Radši bych jezdil za jiných teplot, ale beru to tak, jak to je. Letos je to opravdová zima a já měl v plánu jezdit do tepla, ale situace je bohužel jiná. Je těžší vycestovat z republiky kvůli koronaviru i kvůli mému zranění, nyní se věnuji rehabilitaci a vyhlížím týmové soustředění v Itálii.

Jezdíte jinak venku i v teplotách pod nulou?

Určitě. Vyjíždím ven, trenažér mě moc nebaví, takže klidně i do mínus pěti trénuji venku, i když tam sněží. Když si mám vybrat, jestli jezdit doma, třeba i u filmu v televizi, nebo vyjet ven, jedu ven, protože to je ta pravá cyklistika.

A neklouže silniční kolo na sněhu?

Klouže. (smích) Člověk si musí dávat pozor. Dá se to řešit širšími plášti nebo kola podfoukat, aby lépe držela na silnici. A pak si vybírám hlavní silnice, které silničáři prosolí a led tam nebývá. A někdy vyjíždím i na horském kole, to je na sněhu bezpečnější. Člověk vyjede do lesa, je to příjemná změna. Ale jak to znám hlavně po asfaltových cestách, tak jsem se jednou ztratil asi kilometr od domova. (smích)

A co další sporty?

Nedávno jsme trénink proložili i běžkami. Těm jsem se dlouho úspěšně vyhýbal, ale letos jsme byli se Spartou v Krušných Horách. Já byl před odjezdem párkrát ve Vysoké u Jihlavy, kde jsem se snažil to rychle naučit, stejně se mi ale občas při prvním tréninku ruce a nohy zamotaly a šel jsem na zem (smích). Je to super trénink, člověk se dostane do vysokých tepů, jak maká rukama i nohama.