Tušíte, proč jsou na Vysočině pouze tři hřiště? Je pravda, že na Vysočině moc velká konkurence není. Je to ale dáno tím, že je zde poměrně málo golfistů. U nás máme jako jediní v kraji osmnáctijamkové, tedy plnohodnotné, hřiště. Devítijamkové je ve Svratce, menší šestijamkové je ještě u Jihlavy v Přísece.

Představení jednotlivých golfových areálů na Vysočině:

úterý - Golf Resort Telč

středa - Golf Club Svratka 1932

čtvrtek - Golf Jihlava

Může to být tím, že je golf spojován s hodně striktními pravidly a zvyklostmi?

Golf je sice poněkud konzervativnější sport, ale také podléhá různým trendům. Takže i tady se některé věci uvolňují. Dříve bylo striktně dáno, že bez Zelené karty a řádného oblečení si člověk nezahraje. Jsou ale hřiště, a my se k nim řadíme, která jsou přívětivá k novým hráčům. I když například tričko s límečkem by stále mělo být jakýmsi golfovým základem.

V čem se projevuje vaše vstřícnost vůči hráčům?

Provozujeme v resortu také hotel a umožňujeme hru našim zákazníkům-negolfistům. Takže i když přijdou jen v botaskách a kraťasech, půjčíme jim hůl a míčky, a na cvičné louce si to mohou vyzkoušet. Nepohlížíme na ně skrz prsty.

Máte zkušenost, že po takovém vyzkoušení si pár odpalů někoho golf nadchnul a začal hrát pravidelně?

Ano. Máme případy, že někteří z těch, kteří si to takto vyzkoušeli, se mu opravdu začali věnovat naplno. Byť tady byli třeba na dovolené z druhého konce republiky. Nás však těší, že s golfem vůbec začali a k nám se potom vrací již jako hrající golfisté.

Říkal jste, že máte plnohodnotné hřiště. Předpokládám, že hostíte i větší než jen místní turnaje?

Pořádáme turnaje jak klubové, tak každoročně hostíme i turnaje zaštítěné Českou golfovou federací. Například mistrovství republiky amaterů, mistrovství družstev a podobně. Letos bude u nás největším turnajem Mistrovství ČR klubů do 16 let.

Už jste letos hráli?

Hřiště jsme otevřeli zhruba před dvěma týdny, ale nyní nám nasněžilo. Od pondělí by snad již mělo být dobře, proto věřím, že se o Velikonocích už pořádně rozjedeme.