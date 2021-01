Ruku na srdce. Kdo z hokejových fanoušků v Česku věřil, že by to po dlouhých šestnácti letech mohlo zacinkat? Nejsem hokejovým expertem, ale já tedy rozhodně ne. Bude to skoro kacířská myšlenka, ale přiznávám, že mě u mládežnických kategorií, a je úplně jedno, zda se jedná o lední hokej, fotbal či basketbal, výsledky příliš nezajímají.

Ano, získat medaili je samozřejmě vítanou vzpruhou pro dravé mládí. Má však cinkot cenného kovu nějakou větší vypovídající hodnotu o výkonnostní úrovni dané generace hráčů? Vzpomeňme jen na stříbrnou fotbalovou dvacítku ze světového šampionátu v roce 2007. Kdopak si dnes vzpomene na jména jako Petr, Střeštík, Kalouda, Šimůnek a další? A jaké jsme do nich vkládali naděje…

Tím chci říci, že mládežnická medaile, získaná souhrou příznivých okolností, je pro mě méně než to, pokud se nám v každém ročníku podaří vychovat alespoň jednoho hráče na té nejvyšší světové úrovni.

Na dalším neúspěšném pokusu naší hokejové dvacítky o zisk cenného kovu mě trápí úplně jiná věc, která prorůstá většinou sportů v Česku. Alespoň mi to tak připadá.

Už více než deset let víme a hovoříme o tom, že naše mládežnické kategorie mezi mantinely za svojí konkurencí zaostávají. Jak je ale možné, že jsme v tom za tuto dobu nedokázali udělat žádný pokrok? Naopak se zdá, že rozdíl mezi našimi hráči a Finy, Švédy, Rusy či zámořskými státy se neustále prohlubuje. Vždyť my už si s nimi ani netroufáme hrát rovnocennou partii!

Jinde to přitom jde. Švédové měli krizi mládežnického hokeje na přelomu tisíciletí, kdy čekali na medaili dlouhých dvanáct let. Zapracovali na tom a výsledek? Od roku 2008 vozí medaile takřka pravidelně.

U nás? Diletantismus, fušerství, neschopnost… Ne, opravdu nejsem žádným laciným kibicem, dobře si uvědomuji, jak dlouhá a trnitá cesta vede ke skutečnému úspěchu.

Co ale nedokážu pochopit je skutečnost, kdy tápeme, přešlapujeme na místě a nejsme schopni se pohnout kupředu. A když už se někde inspirujeme, tak úplně nesmyslně. Stačí konkrétní příklady.

Zavedení juniorské ligy ve fotbale, kdy jsme se inspirovali Anglií. Ano, správně, Anglií! Po pár letech zrušeno, ale že by někdo vystoupil před národem a přiznal, že to byl totální úlet? To se přece v Česku nenosí. Ve skocích na lyžích jsme učili Slovince či Poláky. Naučili jsme je to tak dobře, že oni sklízí v posledních letech jen samé úspěchy a my už nemáme ani ty můstky.

A další individuální sporty? Jsou snad Sáblíková, Kvitová, Ledecká či Samková produkty fungujícího systému? Rozhodně spíše ne nežli ano.

To samé se dá říci také o sportovní infrastruktuře. Vždyť ani ten národní fotbalový stadion jsme za necelých třicet let nedokázali postavit. To už během té doby zvládli i Slováci, o Polácích a Maďarech ani nemluvě.

Ale třeba se mýlím a všechno vidím až příliš černě…