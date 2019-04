Nové Veselí – Před domácím odvetným zápasem prvního kola skupiny bojů o páté až osmé místo proti Frýdku-Místku měli házenkáři Nového Veselí tříbrankový náskok. Mohli si tak dovolit i prohru o dvě branky k tomu, aby se posunuli k bitvě o konečné páté místo. Hráči Sokola však neponechali nic náhodě a celek z města na pomezí Moravy a Slezska zdolali v domácí ZDT Aréně vysoko 31:23.

Házenkáři Nového Veselí. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Po většinu času první půle měli výsledkově mírně navrch domácí borci, do poločasové přestávky šli však spokojenější hosté. Po změně stran to byl ještě čtvrthodinu vyrovnaný zápas, závěr ovšem probíhal zcela jednoznačně pod taktovkou svěřenců trenéra Pavla Hladíka. Ti tak postoupili do souboje o konečné páté místo letošního extraligového ročníku, v němž se utkají s Kopřivnicí, která zdolala celek Lovosic.