Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem - Prokletí prolomeno. Prvoligoví florbalisté Hipposu po třech domácích představeních, které vyhráli „až“ v prodloužení, zabrali i v normální hrací době a díky skvělé třetí třetině porazili Paskov 5:2. To průměrný výkon Hrochů na horké znojemské půdě už stačit nemohl, a tak se Žďár poroučel s desítkou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

I. LIGA MUŽŮ

ŽĎÁR N. S. PASKOV 5:2

Ospalé utkání se rozhodovalo až ve třetí části, ve které se domácí částečně probudili a zajistili si cennou výhru. „Je paradox, že druhý nejhorší výkon v sezoně nám přinesl tři body. První dvě třetiny byly katastrofální a to hlavně směrem dopředu. Spokojeni můžeme být s poslední desetiminutovkou, kdy jsme si výsledek pohlídali a nedopustili čtvrté prodloužení,“ uvedl pro klubový web kouč Filip Dvořák.

Branky a nahrávky Žďáru: 6. Tlustoš (Karásek), 31. Haman (Karásek), 48. Kos (Tlustoš), 57. O. Zerák, 59. Melichar (F. Dvořák). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 138. Třetiny: 1:0, 1:1, 3:1.

ZNOJMO ŽĎÁR N. S. 10:5

Žďár vstoupil do zápasu velmi dobře. Obranu favorizovaného Znojma deptal hostující kapitán Melichar, který stihl do 28. minuty nastřádat čtyři gólové přihrávky a když sám zvyšoval na 2:5, schylovalo se k překvapení. Domácí na vývoj zareagovali oddechovým časem a od té doby bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Znojmo stihlo jít do vedení ještě do konce druhé části, kdy se v rozmezí sedmi minut prosadilo hned čtyřikrát.

Hroši chtěli ve třetí části vyrovnat, ale jejich vlastní chyba je stála gól na 7:5 a vlastně i celý zápas. „Za výkon jsme si lepší výsledek nezasloužili. Znojmo nás přehrávalo ve všech směrech. Na soupeřově polovině jsme ztratil spoustu míčků a prohráli hodně soubojů. Asi jediný Ondra Melichar byl pro soupeře nebezpečný. Většině útočníků totiž chybí odvaha vzít to na sebe a povedenou akcí nakopnout své spoluhráče,“ nebral si servítky Filip Dvořák.

Branky a nahrávky Žďáru: 3. F. Dvořák (Melichar), 19. Imramovský (Melichar), 21. Imramovský (Melichar), 24. Tlustoš (Melichar), 28. Melichar (O. Zerák). Vyloučení: 4:3. Využití: 2:2. Diváci: 100. Třetiny: 1:2, 5:3, 4:0.

II. LIGA MUŽŮ

BYSTŘICE TŘEBÍČ 6:10

Víkend krajských derby zahájila Bystřice s aspirantem na postup, který jim chtěl oplatit vyřazení z Poháru České pojišťovny po divoké přestřelce 12:11.

„Utkání začalo v duchu našich posledních soubojů, útočně a bez obran. Kvalitnějšího soupeře jsme v první třetině zaskočili dvěma brankami. Bohužel jsme se nevyvarovali vlastních chyb a ještě do konce třetiny bylo vyrovnáno. Poté si již zkušenější Třebíč vývoj zápasu pohlídala. Lepší výsledek nás v závěru stála zbytečná vyloučení,“ uvedl kouč Luboš Císař.

Branky a nahrávky Bystřice: 6. Fryšavský (Chocholáč), 8. O. Dvořák (Procházka), 28. Fryšavský (O. Dvořák), 46. O. Dvořák (Procházka), 53. Mazánek (Procházka), 58. Procházka (Sláma). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 97. Třetiny: 2:2, 1:3, 3:5.

BYSTŘICE DAČICE 8:6

Nedělní duel s odvěkým rivalem z Dačic byl pro Bystřici zápasem o vše. Pokud chtěla udržet kontakt se středem tabulky, musela bezpodmínečně zvítězit.

„Byli jsme si toho vědomi a na naše hokejky se proto vkrádala nervozita. Tu umocnila ještě vedoucí branka soupeře. Zklidnili jsme se až před koncem třetiny po vyrovnávací brance Chocholáče. Do druhého dějství jsme nastoupili s odhodláním utkání nepustit. To nesrazili ani dvě inkasované branky na počátku druhé třetiny a po čtyřiceti sekundách jsme vstřelili kontaktní gól. Dodržování smluvené taktiky navíc přineslo svoje ovoce, protože jsme vstřelili čtyři góly během pěti minut. Jsem rád, že kluci ukázali svoji vnitřní sílu a týmového ducha. Vítězství jsme si vysloveně vydřeli,“ těšilo trenéra Císaře.

Branky a nahrávky Bystřice: 17. Chocholáč (Mazánek), 26. Chocholáč, 32. O. Dvořák (Novák), 33. Novák (Sláma), 35. Mach (Trentin), 37. Chocholáč, 44. Fryšavský (O. Dvořák), 48. Zavadil (Novák). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 71. Třetiny: 1:1, 5:3, 2:2.