Talentovaný házenkář se po působení v Karviné znovu objevil v sestavě Nového Veselí.

Juniorský reprezentant Jakub Flajsar (vpředu ještě v barvách Karviné) prošel prošel dorosteneckým tréninkovým centrem mládeže v Novém Veselí. | Foto: HCB Karviná

Návrat ztraceného syna. Tak by se dal nazvat příchod dvacetiletého Jakuba Flajsara zpět do kádru extraligových házenkářů Nového Veselí. Na limitovaný přestup do konce letošní sezony jej na Vysočinu uvolnil celek Karviné.