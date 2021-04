Jen stěží se najde nějaký sportovní klub, jenž by mohl říci, že mu celosvětová pandemie covidu-19 nenadělala paseku ve financích. Klubové rozpočty musí počítat s tím, že menší sumy do sportu dají nejen sponzoři, ale také obce a města.

Své by o tom mohli vyprávět v basketbalovém oddílu BK Vlci Žďár nad Sázavou. „Největší vliv měl covid-19 na vracení dotací. S něčím takovým se vůbec nepočítalo. Dotace poskytuje město na celý kalendářní rok, jenže loni na jaře se vůbec nehrálo,“ vysvětlovala ekonomka žďárských basketbalistů Věra Stočková.

Tím pádem klub musel příslušnou část městských dotací vracet. „V souvislosti s tím nám poměrně výrazným způsobem narostla administrativní agenda. Neříkám, že to byla zásadní problém, ale nic příjemného,“ popsala.

A jak se současná situace promítla do finanční kondice klubu? „Tento rok jsme poměrně vyčerpaní. Nemůžeme hovořit o existenčních starostech, protože se v rozpočtu samozřejmě počítá i s našimi vlastními penězi, které máme od našich partnerů a sponzorů. Na nějaké výskání to ale není,“ připustila.

Stočková má ovšem pochopení. „Všechno je to dané dobou. Spousta firem je omezená covidem, na reklamu a sport jim tudíž nezbývají prostředky. Tím, že se nehraje, se ovšem dají finance ušetřit a tím pádem přežít,“ přemítala.

Více starostí dělá hrající trenérce ženského družstva a trenérce žákyň BK Žďár jiná věc. „Mám strach, aby se co nejvíce dětí znovu zapojilo zpět do basketu. To ale mají asi všechny sporty. Obecně si myslím, že se jednotlivé plusy vymažou s minusy,“ dodala Stočková.