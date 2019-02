Pro druhý ročník je předběžně registrováno přes 1 300 účastníků a pořadatelé díky příznivé předpovědi počasí očekávají, že se v sobotu ve Vysočina Areně zaregistrují stovky dalších cyklistických nadšenců. Mezi účastníky nebudou chybět ani hvězdy jako olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, bronzový muž letošního mistrovství světa Ondřej Cink nebo česká reprezentantka Tereza Huříková.

„Do Nového Města na Moravě se těším hodně. Za roky, kdy Kolo pro život jezdím znám trasu většiny závodů. Vysočina Arena Tour České spořitelny ale bude moje premiéra, takže jsem zvědavý, co krásného pro nás pořadatelé připravili," okomentoval svoji účast Kulhavý.

Právě svým zaměřením na nejširší cyklistickou veřejnost je seriál Kolo pro život specifický, čímž pomáhá rozšiřovat členskou základnu české cyklistické scény: „Je pro mě čest být tváří největšího a nejkvalitnějšího seriálu závodů na horských kolech u nás. Osobně si myslím si, že je to možná i největší amatérský seriál MTB na světě. Jsem rád jeho součástí a mám radost, že se tu líbí jak amatérům, tak profíkům a také stovkám dětí. Seriál určitě přispěl k rozvoji amatérské cyklistiku u nás, vždyť i já jsem na něm, začínal!" říká k seriálu Kolo pro život olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý.

Program závodů na Vysočině odstartuje v 9.20 prvním z dětských závodů. Hlavní maraton na 50 km startuje ve Vysočina Areně v 11.30. Kdo je v horských kolech nováčkem a chce přičichnout atmosféře Kola pro život, může vyrazit na 13 km dlouhou Fitness jízdu, která startuje hodinu po poledni. Registrace do jednotlivých závodů je možná přímo na místě ve Vysočina Areně, v pátek do 19.00 a v sobotu do 11.00.