Žďár nad Sázavou, Nové Veselí – Pakliže finálové klání v kategorii chlapců bylo poměrně jednoznačnou záležitostí, o tom, kdo získá Pohár ministryně v házenkářském finále mezi dívkami, rozhodlo neskutečné drama. Nakonec se radovala děvčata ze Zlína.

Tato děvčata reprezentovala ZŠ a MŠ Nové Veselí na republikovém finále SLZŠ. | Foto: Deník/ Jaroslav Loskot

Nejen finálové zápasy si užíval také házenkářský patron soutěže David Šůstek, dnes hráč Dukly Praha. „Náramně jsem si turnaj užil. Atmosféra byla fantastická, přišlo hodně dětí a ti nejmenší báječně fandili. Utkání, která jsem viděl, mě velice překvapila svou úrovní. Musím ocenit, jak kluby ve spolupráci se školami pracují s mládeží a pro českou házenou by to mohl být příslib. Mnozí hráči a hráčky byli technicky vyspělejší než my v jejich věku,“ ohlédl se za závěrečným turnajem házenkářský patron David Šůstek.

Favorit bezezbytku naplnil očekávání

V kategorii dívek na sebe roli velkého favorita od úvodního vystoupení převzalo družstvo ZŠ Křiby, Zlín, které obhajovalo loňské prvenství. V základní skupině i v semifinále převálcovalo všechny soupeřky a čekalo se, že také finále pro ně bude snadnou záležitostí.

Jenže výběr 31. ZŠ Plzeň se ukázal jako víc než zdatný protivník. Ostatně Plzeňanky obsadily loni třetí příčku a také prahly po ještě výraznějším úspěchu. Skupinou i semifinále prošly zcela přesvědčivě.

Finále v obsazení dvou neporažených celků bylo nesmírně vyrovnané, v poločase vedly Západočešky 10:9 a skóre se podobalo přetahované o každý gól. V normální hrací době skončil zápas 19:19 a o vítězi musely rozhodnout sedmičky. Nervydrásající souboj nakonec rozhodla sedmá série, v níž brankářka Zlína skvělým zákrokem kryla plzeňský pokus.

„Byly to obrovské nervy, v životě jsem nikdy nic podobného nezažila. Až po vítězství mi spadl ze srdce obrovský kámen. Věděla jsem, že odpovědnost je na mně a že holky na mne spoléhají. Modlila jsem se, ať nám to vyjde. Před poslední plzeňskou sedmičkou jsem sledovala oči střelkyně a také míč, maximálně jsem se soustředila. A pak se mi podařilo ránu vyrazit! Moc děkuji holkám, hrály skvěle, bojovaly a nevzdávaly se, ani když prohrávaly,“ oddechla si bezprostředně po utkání brankářka a kapitánka ZŠ Křiby Zlín Andrea Vařechová, která byla už členkou loňského úspěšného výběru.

Na kvalitu nestačily

Podobně jako hochům, také děvčatům z Nového Veselí na turnaji pšenka příliš nekvetla.

„Proti Plzni jsme byli bez šance. V utkání s Kladnem jsme se první poločas drželi, ale pak nám odpadla obrana. V utkání o páté místo jsme se museli obejít bez naší nejlepší hráčky Denisy Studené, což se extrémně projevilo,“ zhodnotil vystoupení novoveselských děvčat Tomáš Augustýn.



Výsledky:

Skupina A: 31. ZŠ, Plzeň – ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 27:3, 31. ZŠ, Plzeň – ZŠ a MŠ Nové Veselí 36:7, ZŠ a MŠ Nové Veselí – ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 14:25.

Skupina B: ZŠ J. Arbesa, Most – Masarykova ZŠ, Velká nad Veličkou 13:18, ZŠ J. Arbesa, Most – ZŠ Křiby, Zlín 9:24, ZŠ Křiby, Zlín – Masarykova ZŠ, Velká nad Veličkou 32:16

Semifinále: 31. ZŠ Plzeň – Masarykova ZŠ, Velká nad Veličkou 20:15, ZŠ Křiby, Zlín – ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 32:4

O 5. místo: ZŠ a MŠ Nové Veselí – ZŠ J. Arbesa, Most 2:32.

O 3. místo: Masarykova ZŠ, Velká nad Veličkou – ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 29:6.

Finále: ZŠ Křiby, Zlín – 31. ZŠ Plzeň 19:19, na sedmičky 7:6.