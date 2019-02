Inzell (Od zvláštního zpravodaje Deníku) - Skvělý výsledek. Na mistrovství světa v rychlobruslení vybojovala česká reprezentantka Martina Sáblíková zlatou medaili v závodě na tři tisíce metrů. Druhá v cíli skončila Nizozemka Antoinette De Jongová, třetí Ruska Natalija Voroninová. Všechny medailistky pokořily hranici čtyř minut.

Jakoby se všechno proti Martině Sáblíkové před jejím prvním závodem na letošním mistrovství světa spiklo. Organizátoři zrušili průběžnou úpravu ledu, česká rychlobruslařka se navíc při losování dostala až do poslední rozjížďky. Tedy na už nepříliš kvalitní led. A ke všemu startovala společně s Běloruskou Zuievovou, která nebyla zrovna parťačkou, která by Sáblíkové mohla nějak výrazně pomoci.

Přesto česká jednička vstoupila na led bez negativních emocí. „Po lednovém mistrovství Evropy ve víceboji v Collalbu, kde jsem získala stříbro, jsem se uklidnila. Měla jsem už jistotu, že ani tato sezona neskončí bez medaile,“ prozradila Sáblíková.

Samotný závod byl neuvěřitelně rychlý. Když Sáblíková nastupovala na start, byly už dvě závodnice pod čtyřminutovou hranicí světové extratřídy. „Když jdete na led za takových podmínek, je to opravdu těžké. Samozřejmě jsem se bála, zda tu medaili budu mít. Zase na druhou stranu jsem v tréninku jezdila tak, že jsem si na čtyřminutovou hranici věřila,“ přiznala.

Výzvu jako hrom žďárská rodačka zvládla. Jako vždy zvolila rozvážné tempo, po jedenácti stech metrech ztrácela na průběžně vedoucí De Jongovou 0,8 sekundy. „Začátek závodu byl takový zvláštní, ale konkrétní ztrátu jsem nevnímala,“ vysvětlila Sáblíková po závodě novinářům. „Já se orientuji především podle časů jednotlivých kol. Podle nich jsem tušila, že to může být pod čtyři minuty.“

Postupně manko opravdu mizelo a po předposledním kole už Sáblíková vedla. Do cíle závodu dojela ve famózním čase 3:58,91 a vysloužila si zasloužené ovace inzellského hlediště, které v drtivé většině obsadili nizozemští příznivci. „Když jsem dojela do cíle a viděla jsem u svého jména jedničku, ani jsem tomu nechtěla věřit,“ zářila Sáblíková, která už třináct let vozí medaile z mistrovství světa.

Ve čtvrtek získala pětadvacátou, z toho osmnáctou zlatou. A celkově čtyřicátou druhou na vrcholných akcích v kariéře. „Po všech problémech loňského roku řadím tuto medaili opravdu hodně vysoko ze všech. Když jsem potom objížděla čestné kolečko, měla jsem opravdu na krajíčku,“ netajila šťastná staronová mistryně světa.

Ke zlatu ze třech kilometrů se bude Sáblíková snažit přidat stejný kov i v sobotu, kdy ji čeká oblíbená pětitisícovka. „Na to teď vůbec nemyslím. Jsem ráda za tuhle placku,“ pohladila zálibně svůj nečerstvější úlovek.