Dlouhá pauza je konečně pryč. Extraligoví házenkáři Nového Veselí v sobotu vyběhnou po více než měsíci k dalšímu mistrovskému duelu. V domácí ZDT Aréně od 17.00 přivítají nebezpečnou Kopřivnici. „To je nesmírně těžký soupeř na začátek,“ uvědomuje si střední spojka klubu z Vysočiny Martin Kocich.

Jedna z hlavních opor Nového Veselí byla ráda, že už se konečně představí v zápase. „Všichni chceme hrát, to je pro nás zásadní. Trénujeme a připravujeme se přece hlavně kvůli tomu, abychom hráli, to je pro nás odměna,“ neskrýval.

Ještě ve čtvrtek po poledni byl přitom skeptický. „Do pravého poledne jsme měli vědět, zda i házená dostane výjimku od hygieny. Jelikož do té doby zpráva nepřišla, už jsem trošku přestával věřit,“ usmíval se.

S fyzickou kondicí hráčů Sokola by snad při utkání neměl být takový problém. „I v té pauze jsme venku trénovali dvoufázově. Po uvolnění jsme se přesunuli do haly, všichni byli hodně natěšení, je to pro nás super odměna,“ popisoval.

Horší už je to ale s balonem. „Tam byla přestávka docela znát, především první tři čtyři tréninky. Míč nás neposlouchá tak, jak na začátku sezony,“ přiznal.

O síle sobotního soupeře Nového Veselí svědčí jeho průběžné druhé místo v tabulce. „Pro nás těžký soupeř na začátek. Kopřivnice letos vyhrála v Plzni a dokázala zdolat i Karvinou. Už jen při pohledu na jejich sestavu mají obrovskou sílu. Projevuje se, jak dobře posílili o další zahraniční hráče, jsou našlápnutí,“ všiml si Kocich.

S jeho slovy souhlasil také spoluhráč ze středu pole, Adam Ptáčník. „Bude to náročný duel, vždyť Kopřivnice letos ztratila body jen ve Frýdku-Místku,“ potvrdil.

Podobně jako další hráči, se ale obnovené premiéry nemůže dočkat. „Těšíme se moc, protože pauza byla až příliš dlouhá,“ sdělil.

Jedinou vadou na kráse bude opětovná absence diváků. „Znevýhodňuje to domácí prostředí, pro hosty je to výhoda,“ dodal Ptáčník.

Program 10. kola Extraligy mužů

SOBOTA: Lovosice – Zubří (15.30), KP Brno – Jičín, NOVÉ VESELÍ – Kopřivnice (oba 17.00).

NEDĚLE: Plzeň – Maloměřice Brno (10.30), Frýdek-Místek – Hranice (17.00).

STŘEDA: Karviná – Dukla Praha (17.10).