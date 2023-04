Vylepšený areál. Poslední březnový den bude rozehrána tuzemská nejvyšší soutěž baseballistů. Stane se tak v Třebíči, kde místní Nuclears přivítají Eagles Praha. Areál stadionu Na Hvězdě prošel modernizací a díky novému umělému osvětlení může duel odstartovat až v devatenáct hodin.

Po angažmá u Hrochů Brno se do Třebíče vrací odchovanec Nuclears a reprezentační nadhazovač Lukáš Hlouch. | Foto: Adam Vávra

Nuclears prošli obměnou kádru a výrazně posílili na nadhozu. Do týmu přišel z Tempa Praha Jake Rabinowitz, od brněnských Hrochů se vrátil domů Lukáš Hlouch. Oba reprezentanti z nedávného World Baseball Classic v Japonsku.

Třebíčští baseballisté absolvovali o víkendu generálku na extraligu. Ve třech utkáních dokázali porazit München Haar Disciples 5:1, 3:1 a 5:0. „Na pálce jsme měli hodně kvalitních nástupů proti dobrým nadhazovačům a byli jsme si schopni zajistit dostatek doběhů na výhru,“ byl spokojený trenér Jeff Barto, další z účastníků WBC.

Vloni postoupili Třebíč Nuclears poprvé v historii do extraligového play-off. Minimálně stejný výsledek by si přáli i pro novou sezonu. „Kluci odvedli v přípravě tvrdou práci. Myslím, že máme tým, se kterým jsme schopni vyhrávat a jsem přesvědčen, že bychom měli znovu postoupit do play-off,“ věří Barto.

Letošní baseballová sezona bude mít i vrcholnou tečku, když se v Česku uskuteční v září mistrovství Evropy. Jedna ze základních skupin se uskuteční i v Třebíči, kde se střetnou Itálie, Velká Británie, Maďarsko a Švédsko.