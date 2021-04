Na vině bylo komplikované a opakované zranění ruky. Potíže začaly v září 2019. „To jsme byli na soustředění, už to bylo poslední den. Při rutinním tréninkovém boji mě soupeř trefil do ruky tak nešťastně, že mi zlomil kost,“ vypráví příběh plný bolesti.

Podobná zranění k taekwondu patří, jsou relativně běžná. Pelhřimovský bojovník dostal na ruku sádru, kterou po pár týdnech sundal. Podle vyjádření lékařů mělo být vše v naprostém pořádku.

Jenže nebylo. „Tušil jsem, že něco není správně. Ruka mě bolela. Říkal jsem si, že to přejde, že to je pozůstatek té zlomeniny,“ vysvětlil.

Nejenže to nepřešlo, ale přišel druhý tvrdý zásah osudu. Tím byla zlomenina na stejném místě. „Přihodilo se mi to na turnaji ve Švédsku. Snažil jsem se zablokovat kop na vestu a v ruce mi prasklo. To už jsem věděl, že je to hodně špatné,“ tušil potíže Jan Fiala. Byl to jeden z posledních turnajů, které uskutečnily před uzávěrou sportovních akcí v důsledku šíření onemocnění covid-19.

Pelhřimovský taekwondista zhasínání v halách už sledoval se sádrou na ruce. „Lékaři mi řekli, že to byl důsledek špatně vyhojené zlomeniny. Operovat to nechtěli, takže jsem dostal sádru znovu. Na dva měsíce,“ popsal další kapitolu až do této doby smutného příběhu.

V tu chvíli tušil, že jeho velký sen o startu na olympiádě mizí v nenávratnu. Bylo mu jasné, že na kontinentální kvalifikaci se vyléčit nestihne. Jenže, jak se po světě rušila jedna sportovní akce za druhou, došlo i na kvalifikační turnaj.

Po různých změnách termínů se o olympijské místenky bude bojovat na začátku května. Vzhledem k tomu, že se Jan Fiala vyléčil a nabral dobrou formu, živí sen o účasti na sportovním svátku. „Zrovna teď, kdy si voláme, jsme s reprezentací na soustředění v Nymburku. Tvrdě pracuji na tom, abych měl šanci,“ uvádí s odhodláním.

Lehké to mít nebude. Na kvalifikačním turnaji budou mít v kategorii do 68 kilogramů stejný cíl na čtyři desítky soupeřů, s úsměvem na rtech z boje odejdou jen dva. „Jsou tam velká jména. Zkušenější závodníci, ale to neznamená, že nemám šanci. Uspět mohu stejně jako každý. Chci se o to poprat. O to víc, že mi osud tuto šanci přihrál,“ tvrdí.