Od pondělí ho bude hostit Hippos Aréna v Havlíčkově Brodě. „Jestliže áčko mělo na nedávném mistrovství Evropy velkého konkurenta v Dánsku, tak v mládežnických kategoriích je rozdíl mezi námi a zbytkem Evropy ještě markantnější,“ vysvětluje Dušan Šnelly, trenér extraligového Havlíčkova Brodu a asistent trenéra seniorské reprezentace.

Evropský šampionát bude pro Vysočinu velkou událostí. Na druhou stranu rozhodně ne první svého charakteru. „Jedná se už o jedenáctou vrcholnou akci od roku 2006, kdy se tu vybudovala Hippos aréna,“ uvedl.

Z tohoto důvodu jako jeden hlavních pořadatelů nervozitu nepociťuje. „V roce 2019 jsme tu zdárně zvládli mistrovství světa. Zkušenosti máme, není důvod se něčeho obávat,“ argumentoval.

Otázkou je, kolik diváků najde cestu do hlediště. Šampionáty mládežnických kategorií nepatří mezi ty nejnavštěvovanější. Diváci se rekrutují hlavně z rodinných příslušníků hráčů. Letos tomu ale může být jinak. „Ukázalo to už mistrovství Evropy dospělých. Tím, že se dlouho sportovní akce nemohly konat, je po nich hlad. Třeba to poznáme i my,“ zadoufal Šnelly.

Havlíčkobrodský klub má v reprezentačních výběrech poměrně velké zastoupení. V kategorii U18 budou o titul usilovat Filip Kučírek, Matěj Macas, Jonáš Voráček a Ondřej Wasserbauer, v o dva roky mladším výběru figurují Jiří Kotlas, Štěpán Sychra, Tadeáš Tůma a Ondřej Zborovský.

Česká osmnáctka v první den mistrovství změří síly s Chorvatskem a Dánskem, šestnáctileté čeká premiéra v úterý v duelech s Izraelem a Dánskem. Mistrovství Evropy bude vrcholit v sobotu zápasy o medaile.