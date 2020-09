Klub z města rekordů přitom v hierarchii soutěží poskočil o dvě patra. Ještě v březnu totiž hrál jen jihočeský přebor. Vše se zrodilo na základě spolupráce s klubem z Jindřichova Hradce a přesunu basketbalové akademie GBA na jih Čech. Pelhřimovu byla od partnerského klubu nabídnuta prvoligová licence (v Jindřichově Hradci měli v tu chvíli dvě) a klub po ní s radostí skočil.

Především kvůli tomu, že v posledních letech vychoval hned několik hráčů, pro které byla oblastní soutěž malá a museli odcházet na hostování. „V kádru pro letošní ročník máme šest našich odchovanců. Není to málo, ale doufáme, že v budoucnu bude jejich počet narůstat. Chceme, aby kluci z Pelhřimova hráli doma,“ vysvětlil Ivo Rizák, asistent trenéra.

Pelhřimovský tým bude v první lize do jisté míry unikátní. A rozhodně nejen proto, že ho povede Američan Gilbert Abraham. „Máme hodně mladý tým. Bezpochyby nejmladší v lize. Nejstaršímu hráči je devatenáct let,“ informoval Ivo Rizák. Pelhřimovské mladé pušky tak celkem logicky nemají vysoké ambice. „Naším cílem je soutěž udržet,“ uvedl asistent trenéra, ale zároveň zmínil další a neméně podstatný úkol. „Chceme, aby se hráči výkonnostně posouvali, aby rostli. To je naším hlavním úkolem,“ upřesnil.

Pikantní je, že partnerský GBA Lions Jindřichův Hradec bude hrát stejnou soutěž, byť jinou skupinu. Problémy to nepřinese. „V Jindřichově Hradci je velmi kvalitní a početný kádr. O hráče se rozhodně přetahovat nebudeme, na dva týmy jich máme dost. Jak jsem řekl, u nás budou především ti mladší,“ vysvětlil Ivo Rizák. Ten doufá, že hala v Nádražní ulici bude při mistrovských zápasech praskat ve švech. „Věřím, že pro diváky budeme zajímaví. Byl bych rád, kdyby hlediště bylo plné jako při nedávných mistrovstvích republiky mládeže,“ vyslovil neskromné přání. Při zmíněných šampionátech se totiž v hledišti marně hledalo volné místečko.

Pokud je Pelhřimov v první lize nováčkem, rozhodně to neplatí o týmu BC Vysočina. Celek z Jihlavy totiž stojí na prahu už sedmé sezony. A na tomto prahu bude bohužel ještě několik dnů nervózně přešlapovat.

Start sezony totiž musí odložit. „Bohužel jsme v karanténě,“ pokrčil rameny trenér Petr Pešout, jehož tým měl v úterý šest hráčů s pozitivním testem na Covid-19. „S největší pravděpodobností jsme se nakazili na turnaji v Třebíči,“ doplnil. Nic naplat, premiéra ve Zlíně se neuskuteční. Zápas, který se měl hrát už zítra, je odložený. Otázkou je, zda se bude odkládat jen tento duel. V ohrožení je i následné domácí utkání s Opavou. „Uvidíme, jak se to vyvine. Je to ale pro nás hodně nepříjemné. Chtěli jsme dát do začátku sezony co nejvíc energie, využít Martina Nováka, ale všechno se nám rozbouralo,“ komentoval Petr Pešout.

Nicméně týmu věří a doufá, že BC Vysočina bude pro soupeře noční můrou. „Pevně věřím, že nás to neovlivní a kluky to naopak semkne. Letos bude první liga hodně kvalitní. Několik celků pomýšlí na návrat do nejvyšší soutěže. Dravců tam bude mnoho, ale my půjdeme do sezony s tím, že chceme koketovat s myšlenkou postupu do play-off. Ale prvním cílem bude se co nejrychleji vyhnout bojům o záchranu,“ doplnil jihlavský trenér.

Pokud se ptáte, kdy letos dojde na prestižní vysočinské derby mezi Pelhřimovem a Jihlavou, pak odpověď je, žemožná nikdy. Zatímco nováček byl zařazen do skupiny Západ, naopak BC Vysočina je v desítce týmů z východu republiky. Teoreticky tak přichází v úvahu měření sil v nadstavbě, ale pokud se naplní papírové předpoklady, tak Jihlava bude hrát play-off a Pelhřimov si to bude rozdávat s těmi méně úspěšnými o prvoligové bytí a nebytí.

Nemohu se dočkat, bude to pro nás nové, ví fanoušek Havel

Asi není nikdo, kdo se na zítřejší premiéru pelhřimovských basketbalistů v první lize těší více. Tělesně postižený Václav Havel tráví v hale většinu volného času, pomáhá u stolku se zápisy a časomírou. Navíc po večerech pracuje na kronice klubu. „Těším se moc, už se nemohu dočkat. Pro mě osobně je to asi největší basketbalový moment života. Věřím, že to bude historický moment pro klub i město,“ svěřil se. Před premiérou proti Litoměřicím cítí i jistou dávku nervozity. „I pro nás za stolkem to bude něco nové. Přece jen nároky v první lize a krajském přeboru jsou hodně rozdílné.“ Vzhledem k tomu, že na klubové kronice pracuje už několik let, má historii basketbalu ve městě doslova v malíčku. „Druhá nejvyšší soutěž se ti nikdy nehrála. Byla tu druhá nebo třetí liga, podle toho, jak byly soutěže pojmenované. Vždy to byla ale jen třetí nejvyšší soutěž. Tu jsme tady naposledy hráli v roce 2008,“ informoval Václav Havel.