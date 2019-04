V prvním poločase si však i v okleštěné sestavě nepočínal vůbec špatně. Hned na začátku si vytvořil tříbrankový náskok a už za stavu 4:1 si hostující trenér Pavel Hladík musel vzít oddechový čas. Domácí tým však tahal za delší konec celých prvních třicet minut a po poločase tak vedl zaslouženě 16:13.

Po změně stran Nové Veselí přidalo. Po deseti minutách dokázalo dotáhnout náskok domácích a následně také otočilo průběhu duelu ve svůj prospěch. Naposledy byl vyrovnaný stav patnáct minut před koncem, kdy svítilo na ukazateli skóre 21:21. Ve zbylé části zápasu se už domácí trefili pouze třikrát, kdežto hráči Nového Veselí nastříleli šest branek a nakonec si tak došli pro výhru v poměru 27:24.

Do odvety, která se bude hrát na Vysočině příští sobotu, půjdou hráči Sokola s náskokem tří branek. „Vstup do utkání byl z naší strany hodně špatný, za výkon v první půli jsme si snad ani nezasloužili vyhrát. Na druhou stranu musím hráče pochválit za to, že ve druhé půli dokázali kvalitu předvést. Zápasu by asi slušela spíše remíza, ale jsme nesmírně rádi za vítězství o tři góly. Tento náskok budeme chtít doma uhájit a postoupit,“ řekl po utkání kouč Nového Veselí Pavel Hladík.

FRÝDEK-MÍSTEK - NOVÉ VESELÍ 24:27

Sestava: Schams, Studený – Sekulić 8, Štěrba 8/3, Ptáčník 8, F. Bartůněk 1, Kezič 1, Melichar 1, Krčál, L. Bartůněk, Dodica, Skalický, Štohanzl, Veselý, Živojinovič. Rozhodčí: Bečička, Horák. ŽK: 0:0. Vyloučení: 6:3. Diváci: 148. Poločas: 16:13.