Se zajímavým nápadem přišel na konci února florbalový klub Orel Nové Město na Moravě. S cílem naběhat či ujet na kole co nejvíce kilometrů vyzval k soupeření své kolegy z Hipposu Žďáru nad Sázavou a ASK Bystřice nad Pernštejnem.

Jak konkrétně se tedy po celý předchozí měsíc soutěžilo? „Z každého týmu se měla zapojit přibližně třicítka hráčů, žáků i dorostenců, a trenérů. Ti všichni průběžně zapisovali své kilometry do tabulky. Ty se jim načítaly ve virtuální trase,“ popisoval na klubovém webu novoměstského Orla trenér mužů a mladších žáků Tomáš Mrázek.

Vše začalo v Česku. Pokračovalo se přes Rakousko, Slovinsko, Itálii a Francii. „Dva týmy se dokonce dostaly přes Andorru až do Španělska. Celkový počet ujetých kilometrů všech tří týmů dohromady dosáhl více než osmi tisíc,“ vysekl jim poklonu.

Tuto trasu samozřejmě nebylo možné zvládnout jen v několika lidech. Celkově se souboje zúčastnilo přes sedm desítek hráčů a patnácti trenérů. V průměru tak v březnu každý z nich urazil necelou stovku kilometrů!

Více než dvě třetiny měsíce se na čele drželi reprezentanti žďárských Hrochů, na které neustále dotírali zástupci pořádajícího oddílu. Sportovci z Bystřice se drželi na třetí pozici, na níž také nakonec za ujetých 1 969 kilometrů zůstali.

Od 24. března se do čela dostali novoměstští Orlové a svoji výhru již nepustili, když ujeli 3 254 kilometrů. „Pomyslně se tak dostali jen tři sta kilometrů jižně od Barcelony,“ vysekl svému klubu poklonu.

Druzí Hroši zvládli porci 2 968 kilometrů, což zasloužilo také velké uznání. „Věřím, že celý souboj pomohl hráče i trenéry dostat z gauče do přírody. Už padl také návrh na „cestu zpět“. To by byli v nejlepší situaci bystřičtí Zubři,“ pousmál se Mrázek.