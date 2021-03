Ještě jedno utkání a budou mít odehranou základní část letošního ročníku. Na něj si ovšem extraligoví házenkáři Nového Veselí ještě nějakou chvíli počkají. Český svaz házené totiž rozhodl, že se dvaadvacáté kolo odehraje o týden déle, tedy poslední březnovou sobotu. „Beru to jako fakt, který na nás nemá žádný vliv, pozitivní, ale ani negativní,“ sdělil trenér Nového Veselí Peter Kostka.

Pro své rozhodnutí měl národní svaz dva důvody. Tím prvním byl postup házenkářů Zubří do čtvrtfinále poháru EHF, které odehrají v přes-příštím víkendu. Tím druhým pak dohrávky odložených extraligových utkání.

V praxi to tedy znamená, že nyní mají hráči Sokola tři týdny trvající přestávku. „Nijak zvlášť jsme toto rozhodnutí svazu neřešili. Bereme jej jako fakt, neznamená pro nás nic pozitivního či negativního,“ poznamenal k tomu trenér Kostka.

Nakonec ale jednu možnou výhodu pro svůj celek přece jenom našel. „Naše pravá spojka Roman Dodica je sice z Moldavska, ale zažádal si o rumunské občanství, kvůli příslušnosti k Evropské unii,“ popisoval. „Díky té delší přestávce bude mít dostatek času odcestovat a všechny potřebné dokumenty si vyřídit,“ pochvaloval si.

Se svými svěřenci se tak nyní může věnovat stoprocentní přípravě na rozhodující fázi sezony. „Musíme dál pracovat na věcech, které nás neustále trápí. Častokrát až příliš spěcháme v kombinaci a zbrkle zakončujeme. Přitom v tréninku se chlapcům daří. Vím, že se často opakuji, ale potřebujeme situace z tréninku přenést i do zápasů,“ zdůraznil.

Po odehrání závěrečného kola si to nejlepších osm mužstev rozdá ve vyřazovací části. Ta odstartuje na začátku dubna. Zbylá čtveřice, která si nevybojuje účast v letošním ročníku play-off, se utká vzájemně mezi sebou stylem doma a venku.

Byť poslední místo zřejmě nebude sestupové, v Novém Veselí na to spoléhat nehodlají. „Pro nás je cíl jasný, neskončit poslední. Chceme být v play-out maximálně úspěšní a vyhrát jej. Zní to možná absurdně, vzhledem k našim dosavadním výsledkům, ale skutečně chceme být co nejlepší,“ potvrdil ambice týmu trenér Kostka.