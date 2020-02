Celek ze severu Moravy dokázal držet krok s házenkáři Sokola pouze v úvodní pasáži. Poté už se převaha aktuálně šestého celku tabulky naplno projevila

„Předváděli jsme tvrdou a rychlou házenou. Přesně to, co jsme si řekli před utkáním. Nyní je ale potřeba, abychom na to navázali také v dalších zápasech,“ dodal Melichar, který ocenil výkon gólmana Michala Studeného.

„Zachytal opravdu výborně. Opět skvělá pak byla i podpora fanoušků, zaslouží velké poděkování.“

Navázal na podzim

Podzimní brankářská jednička Nového Veselí se v předchozích dvou jarních utkáních pravidelně střídala s kolegou Adriánem Šimovčekem. Tentokrát ovšem dostal důvěru od první minuty Michal Studený. A byla to dobrá volba, v utkání předvedl několik výborných zákroků.

„Chytalo se mi dobře. Kluci přede mnou dobře bránili, o to jsem měl úlohu snazší. Tentokrát si všechno sedlo, byla to dobrá práce“ usmívá se jedenadvacetiletý gólman.

Body už Nové Veselí potřebovalo jako sůl, aby se udrželo v kontaktu s pátou Kopřivnicí.

„Potřebovali jsme už stoprocentně bodovat a přerušit naši špatnou sérii z úvodu jara. I proto jsme se na zápas poctivě připravovali, nic jsme nechtěli podcenit,“ vysvětloval Studený.

„I když jsou hráči Frýdku-Místku v tabulce hodně dole, chtěli jsme být stoprocentně koncentrovaní. To se povedlo, splnili jsme v utkání všechno, co jsme před jeho začátkem řekli,“ potvrdil také strážce svatyně klubu ze žďárského okresu.

Pomohly zkušenosti

Ačkoliv kádr Nového Veselí rozhodně není nijak extra zkušený, v sobotu měl v tomto směru navrch.

„Jak jsme věděli už z videa, kádr Frýdku tvoří převážně mladí kluci. Jsou sice šikovní, ale nemají tolik zkušeností, aby některé situace dokázali zahrát. Kluci na obraně si s nimi dokázali poradit, bylo to pak jednoznačné utkání,“ všiml si Studený.

V dalším kole ovšem čeká na něj i jeho spoluhráče soupeř z úplně jiného ranku. V neděli od 10.30 se Nové Veselí představí na palubovce čtvrté Karviné.

„To bude samozřejmě úplně jiný zápas, nesrovnatelně těžší. Na Karvinou ale umíme zahrát, bývá to tradičně docela vyšperkované, věřím, že odtud něco přivezeme. Nejedeme tam s tím, že chceme prohrát, to je jasné,“ usmívá se Michal Studený.