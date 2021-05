Během poslední sezony se Adam Ptáčník, čtyřiadvacetiletá levá spojka Nového Veselí, vypracoval v klíčovou oporu mančaftu. A byť se letošní ročník celku z Vysočiny úplně nepovedl, věří, že ten příští bude mnohem lepší. „Mladí hráči se letos s extraligou sžívali, v další sezoně bychom měli jít nahoru,“ sdělil v rozhovoru pro Deník Adam Ptáčník.

Adame, závěrečná tři utkání letošní sezony jste vynechal, proč?

Měl jsem v pravém rameni utržený kousek kloubního pouzdra, v místě, kde se upíná šlacha bicepsu. Proto jsem musel v polovině dubna na operaci, při níž mi pouzdro spravili a přidělali šlachu.

Bylo to náhlé zranění, nebo šlo o dlouhodobější problém?

Trvalo to docela dlouho. Už na začátku letošní sezony mě rameno trošku bolelo, ale ještě to šlo. Ovšem poslední tři nebo čtyři měsíce už jsem jej cítil při každém hodu, navíc jsem měl omezenou i hybnost.

Nechtěl jste tedy riskovat možné větší problémy?

Přesně tak, mohlo se z toho vyvinout i něco horšího. Proto jsem se rozhodl, že půjdu na operaci ještě před koncem sezony, po třetím kole play-out.

Kde jste operační zákrok podstoupil?

V nemocnici v Hradci Králové u doktora Holeka. To je jeden z nejlepších specialistů, proto jsem se rozhodl pro zákrok právě v Hradci.

Jaký harmonogram další léčby vás nyní čeká?

První tři týdny po zákroku musím mít ruku v ortéze, aby všechno dobře srostlo a šlacha se pořádně ukotvila. To by už mělo být v pořádku. Poté mě bude čekat rehabilitace a rozhýbávání ramene, v ideálním průběhu třítýdenní. Pokud pak bude vše v pořádku, mohl bych už být zcela fit.

Takže start letní přípravy na další sezonu pro vás není v ohrožení?

Pokud vše půjde tak, jak má, tak ne. Předpoklad je takový, že před polovinou června už bych měl být k dispozici, takže začátek přípravy bych měl stihnout. Právě proto jsem operaci nechtěl odkládat.

Měl jste možnost sledoval poslední zápasy Nového Veselí? Vašim spoluhráčům se v nich docela dařilo.

Samozřejmě jsem je sledoval, kluci hráli parádně. Jsem rád, že jsme dvakrát vyhráli, snad to vyjde také do třetice v posledním utkání doma proti Maloměřicím, kam se chystám osobně podívat (rozhovor vznikal před sobotní derniérou Nového Veselí v této sezoně – pozn. autora). Je super, když se ročník takhle zakončí výhrami. Věřím, že si to přeneseme do další sezony.

Směrem k následujícímu ročníku jste tedy optimistou?

Myslím, že tým si postupně sedl. V kabině je hodně mladších hráčů, kteří dostali mnohem větší šanci a na extraligu si postupně zvykli. Oba tyto faktory se začínají projevovat, proto věřím, že bude příští sezona mnohem úspěšnější než ta letošní.

Předpokládám, že jste sledoval také zápasy naší reprezentace, do jejíhož širšího kádru patříte, která si vybojovala účast na evropském šampionátu v lednu příštího roku?

Viděl jsem všechny tři zápasy. Na Faerských ostrovech jsme měli trošku herní smůly, na konci zápasu kluci nedali několik tutovek a soupeř v závěru dokázal zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Byla to škoda, protože prakticky celý zápas jsme vedli.

Dvěma výhrami nad Ukrajinou jsme ovšem potvrdili oprávněnost postupu…

V obou utkáních proti Ukrajině to od nás byly fantastické výkony, obě vítězství byla naprosto zasloužená.

Bude pro vás jednou z motivací do příští sezony zkusit se dostat do konečné nominace české reprezentace na Euro?

Určitě bych se do ní chtěl dostat, ale to snad asi každý házenkář. Motivaci mám o to větší, protože už mi za poslední rok několikrát smolně utekla. Snad budu zdravotně v pořádku, bude se mi dařit, a podaří se mi do nominace propracovat.