Žďár nad Sázavou – Novinku pro obyvatele města připravily Sociální služby města Žďár nad Sázavou. I pro širokou veřejnost je nyní otevřené dětské denní centrum. „Radnice se na nás obrátila s prosbou o pomoc při řešení požadavku obyvatel, kteří se neměli kde scházet. Vytvořili jsme tedy pro jejich setkávání podmínky," uvedl Václav Šerák, ředitel Sociálních služeb.

Prostory dětského centra ve Žďáře jsou k dispozici i zájemcům z řad veřejnosti. Centrum najdou v Okružní ulici, naproti žďárské orlovně. | Foto: Deník/Martina Lorencová

Centrum, které je teď k dispozici také ostatním, sídlí v Okružní ulici, naproti orlovně a v sousedství Klubu v 9. Děti a sociální pracovníci, co se tam o ně starají, ho využívají v odpoledních hodinách.

Místnost i hračky

Rodičům s dětmi je v pondělí, ve středu a v pátek vyhrazen čas od 9 do 11.30 hodin. Všichni ostatní zájemci mohou prostory užívat pozdě odpoledne v úterý nebo ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hodin.

Příchozí za pobyt v denním centru zaplatí jako jednorázový poplatek deset korun za osobu, děti do šesti let věku v doprovodu rodiče mají vstup zdarma. Rodiče s dětmi tam mohou využívat hračky a společenské hry, připravené jsou také výtvarné pomůcky, ať už papíry a pastelky nebo třeba plastelína. „Dospělí příchozí si zase mohou přijít nejen popovídat, ale například i cvičit hru na hudební nástroje, když mají třeba sousedy, které by jejich hraní mohlo rušit," popsal Václav Šerák.

Rozpis hodin pro veřejnost se podle Šeráka bude pravděpodobně ještě měnit. „Tento počáteční provoz vnímáme jako zkušební. Zájemci už do centra přicházejí, spousta lidí se na druhou stranu stále teprve o hodinách pro veřejnost dozvídá. Takže my budeme postupně tuto službu přizpůsobovat potřebám našich návštěvníků," dodal ředitel Václav Šerák.

Denní centrum pro děti, které se nyní o své prostory dělí s ostatními návštěvníky, funguje jako centrum takzvané nízkoprahové, snaží se snížit riziko sociálně negativních jevů, bránit riziku sociálního vyloučení. „Děti tam tráví volný čas, můžou se tam bavit a hrát si, ale také se připravovat do školy. Sociální pracovníci jim poradí s řešením případných problémů, s orientací v sociálním prostředí, podporujeme sociální začleňování," popsal Igor Krhovský, vedoucí žďárského denního centra pro děti.