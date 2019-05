„Střecha bude měděná a cena za realizaci položení nové střešní krytiny je vyčíslena na 4 miliony 662 tisíc korun bez DPH,“ informoval starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Vzhledem k tomu, že budova radnice je součástí Městské památkové zóny, museli se k opravě střechy vyjadřovat také památkáři.

Rekonstrukce střechy už byla zahájena, dělníci postavili lešení a pustili se do práce. „Hotovo by mělo být nejpozději do 19. srpna,“ upřesnil termín ukončení opravy střechy Michal Šmarda.