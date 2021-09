Po konečném vítězství 33:30 si tak Nové Veselí připsalo další dva body do tabulky a ve své šesté sezoně mezi českou elitou zaznamenává možná nejlepší start do ročníku.

Hostům se zkraje závěrečné čtvrthodiny přece jen začalo více dařit v útoku a osm minut před závěrečnou sirénou to bylo už jen o dva góly – 27:25.

Svoji pohodu z úvodního dějství si hráči Nového Veselí přenesli také do druhé půle. Přesností střelby se jim dařilo úspěšně zakončovat většinu jejich útoků, takže po pár minutách jejich náskok narostl už na rozdíl pěti branek – 20:15.

Úvodní desetiminutovka přinesla počáteční oťukávanou, v niž se skóre přelévalo ze strany na stranu. Po jejím uplynutí se ale Novému Veselí podařilo čtyřmi góly v řadě odskočit do tříbrankového trháku – 8:5.

Do nového extraligového ročníku vstoupili házenkáři Nového Veselí (v červeném) ve velkém stylu. Po úvodní výhře v Plzni v sobotu zdolali také Kopřivnici. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

