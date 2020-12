Start do zápasu celku z Vysočiny vyšel, po pár minutách hry vedli svěřenci trenéra Petera Kostky 3:1. Jenže poté se projevila letošní bolest Nového Veselí. Několik nevynucených ztrát a technických chyb přineslo obrat.

Jičín si vypracoval až pětibrankový náskok, který ale solidním závěrem první půle dokázali házenkáři Sokola zmírnit. Především Šimovček v brance a Kocich na pozici střední spojky podávali výborný výkon. Do kabin se tak odcházelo za stavu 17:14.

Také začátek druhé půle byl z pohledu hostujícího souboru dobrý. Jenže místo snížení na rozdíl jediné branky se hráči Jičína opět utrhli a jejich náskok začal znovu narůstat.

Deset minut před závěrečnou sirénou to bylo již o osm branek – 26:18. Nové Veselí poté znovu dokázalo, že může být konkurenceschopné, ale na více než na korekci to nestačilo. Po výhře 29:24 si dva body do extraligové tabulky připsal Jičín.

JIČÍN - NOVÉ VESELÍ 29:24

Sestava a branky: Šimovček, Štohanzl – Kočich 9/2, Dodica 5, Bartůněk 3, Melichar 2, Krčál 2, Halíček 2, Ptáčník 1, Gregorovič, Štohanzl, Parolly, Timco, Tomášek, Veselý, Zeman. Rozhodčí: Kozler, Hájek. ŽK: 2:4. Vyloučení: 1:2. Poločas: 17:14.



1. Karviná 11 9 0 2 322:265 18

2. Plzeň 10 7 1 2 315:280 15

3. Jičín 11 6 1 4 302:278 13

4. Dukla Praha 10 5 2 3 293:270 12

5. Kopřivnice 10 5 2 3 287:275 12

6. Lovosice 9 5 1 3 272:260 11

7. Fr.-Místek 10 5 1 4 295:291 11

8. Zubří 10 4 0 6 265:278 8

9. Hranice 10 3 2 5 234:250 8

10. KP Brno 6 2 1 3 149:154 5

11. N. VESELÍ 10 1 1 8 235:274 3

12. Maloměřice 11 1 0 10 258:352 2