Nové Veselí, Žďár nad Sázavou – Cyklistická veřejnost je na pozoru. Důvod jí k tomu zavdává 5. ročník mistrovství Evropy v silniční cyklistice kategorie Masters 2011. Po roce se do Žďáru nad Sázavou a jeho přilehlého okolí sjíždí neprofesionální evropská veteránská elita nad třicet let s platnou licencí.

Masters ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: DENÍK/Josef Němec

Od čtvrtka do neděle si tak budete moci prohlédnout početný peloton jezdců, který podle posledních zpráv čítá 533 závodníků z 21 zemí. Definitivní počet cyklistů ale bude znám až dnes, kdy se startovní listina uzavře. „Ještě očekáváme, že budou nějací účastníci přibývat. Já si proto myslím, že tu bude okolo 550 lidí,“ hlásí ředitel závodu Pavel Doležel.

Mistrovství zahájí zítřejší časovka, která je naplánována na trase: Nové Veselí – Březí n. O. – Bohdalov – Březí n. O. – Kotlasy – Nové Veselí. Na nepříliš náročnou 19,7 kilometru dlouhou pouť proti chronometru vyjedou všechny kategorie. Startovat se bude jednotlivě od 9 hodin s intervalem jedné minuty.



Závod jednotlivců se na další tři dny přesune do Žďáru nad Sázavou. Tradiční okruh Žďár n. S. – Tři Studně – Nové Město n. M. – Žďár n. S. absolvují jezdci podle svého věku několikrát. „Kromě nejstarších ročníků, které začínají ve Třech Studních,“ upozorňuje Doležel.



Na Žďársku se Masters pojede už popáté. Přichystali jste si oproti předešlým ročníkům nějaké novinky?

Nic zásadního. My si vážíme, že jsme schopni akci pořádat a domluvit se se všemi orgány, které nám dávají povolení k technickému zajištění, protože bez něj by se zde nic konat nemohlo a utrpěla by i bezpečnost závodníka. Ta je nejdůležitější, protože jezdci jsou pro nás na prvním místě.



Kolik vás vlastně celý šampionát zajišťuje?

To nejužší jádro tvoří čtyři lidé. Ale pokud počítáme i třeba pořadatele na křižovatkách a další nezbytné členy, kteří zajišťují bezproblémový chod závodu, tak bychom se dostali k číslu osmdesát.



Favoritem budou opět Němci?

Myslím si, že vše zůstane při starém. K největším favoritům na medaile bych doplnil i Itálii, která sem poslala více než třicetičlennou výpravu, což je jejich nároďák. Oni tady mají i kompletní realizační tým, takže celý jejich kolektiv čítá až 60 jmen. K těmto dvěma státům bych doplnil i naše cyklisty, kteří se určitě nenechají zahanbit.