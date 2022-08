Je mi jasné, že jste měl již dříve řadu házenkářských povinností, ale přece jenom. Pracujete u mužské A reprezentace, nyní budete trénovat extraligový tým. Jak moc časově náročné to bude a co tomu říkají doma?

Doma už jsou zvyklí, že jsem toho měl vždycky hodně a byl v pravidelném zápřahu. Pro ně se toho moc nezmění.

Kromě trenéra Kostky odešel z týmu i reprezentant Adam Ptáčník. Jak velké je to pro vás oslabení?

Adam byl u nás dlouho, určitě to byl jeden z nosných hráčů naší hry, co se týká střelecké produktivity a obrany. Nyní přestoupil do klubu, ve kterém věří, že se bude výkonnostně posouvat dál. U nás to bylo jeho povedené angažmá a přejeme mu, aby se z Karviné třeba prosadil i někam do zahraničí. Pokud jde o nás, věřím, že ho dokážeme nahradit.

Oproti minulosti jste posílili dvěma hráči, kteří přicházejí ze zvučných klubů, především mám na mysli Mariana Hajka z Füchse Berlín. I když jste hráče ze zahraničí přiváděli i v minulosti, naznačujete jeho příchod částečnou změnu orientaci klubu na práci s vlastními odchovanci a mladými hráči?

Ne ne, naše filozofie zůstává stejná. A i letošní posily jsou v podstatě mladí kluci. Posilovali jsme na postech, o kterých jsme věděli, že je nejsme v současné době schopni doplnit z naší líhně. Jinak další hráči, kteří přišli v létě do týmu, jsou opět z naší akademie. Věříme, že na své pozice na hřišti jsou připraveni a svoji roli zvládnou.

Tým se zatím v přípravě prezentuje zajímavou hrou. Dá se říci, že je kádr již pohromadě, nebo se ho budete snažit ještě posílit?

Doplňovat A tým budeme již jen o hráče, kteří jsou momentálně v dorosteneckou reprezentací. Jinak máme kádr poskládaný podle našich představ a nechceme do něj již zasahovat. Pokud nedojde k nějakým zraněním, tým by měl být takto připraven na sezonu.

Co bude vaším cílem pro nadcházející sezonu? Navazujete na sedmé místo v minulém ročníku a finálovou účast v poháru, což určitě nejsou špatné výsledky.

Jako klub se chceme etablovat jako pravidelný účastník play-off. Rádi bychom se vyvarovali výkonnostním výkyvům z minulosti. Naším cílem je tak skončit do osmého místa po základní části mezi českými celky. V evropském poháru bychom, i díky losu, chtěli zabojovat o postup a vydržet v něm co nejdéle to půjde. V něm získáváte cenné zkušenosti důležité k rozvoji hráčů. A zároveň bychom si rádi zajistili účast v evropském poháru i pro příští sezonu. To si můžeme zařídit před český pohár, jako se nám to již několikrát povedlo, nebo přes extraligu. Takže i v českém poháru budeme mít velkou motivaci.