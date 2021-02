Jedničku Chebu postupně porazili Dmitrij Prokopcov, Tomáš Tregler a v odvetě pak i Michal Obešlo. Podtrženo, sečteno: HB Ostrov – Gavlas 3:0. „Musím říci, že mě to překvapilo. Tonda Gavlas je opravdu velmi kvalitní hráč,“ trochu kroutil hlavou trenér lídra tabulky nejvyšší soutěže Bohumil Vožický.

Že vyautováním jednoho z nejlepších hráčů soutěže, bylo klíčovým faktorem, potvrdil i David Štěpánek. Zkušený havlíčkobrodský stolní tenista, který ovšem od loňska obléká dres Chebu. „Máme výsledky podložené tím, že Tonda v zápasech uhraje dva body a třetí přidávám já, případně někdo z mladých na trojce,“ vysvětlil.

HB Ostrov byl na Gavlase připravený jako na málokoho. O duelech s jedničkou soupeře se v jeho táboře v posledních dnech hovořilo víc než dost. „Když se na někoho připravujeme, díváme se na videa. To ale nebyl tento případ. Kluci se s ním hodně potkávají na turnajích. Proto jsme si sedli a radili se dohromady. Každý přispěl s nějakým postřehem, zkušeností,“ popsal přípravu Bohumil Vožický.

Jako první si cennou výhru nad levákem s hodně nečitelným servisem připsal Dmitrij Prokopcov. A ve chvíli, kdy jeho tým 1:0 prohrával. „Byla to pro mě těžká situace. Navíc s Tondou se mi tradičně nedaří. Vyšlo to ale a dá se říci, že to byl zlomový moment zápasu,“ svěřil se rodák z Krymu.

O pár minut později uspěl Tomáš Tregler a v odvetě přišla řada na Michala Obešla. Ten potřeboval pět setů. Jak jinak. Pro něj je to už obvyklý scénář. „Já to nedělám schválně. Rád bych také vyhrával první sety. Tohle mi nemůže vycházet do nekonečna,“ je si vědom a vysvětlil, co za stavu 0:2 vedlo k obratu. „Trošku jsem změnil podání. Řekl jsem si, že nemám co ztratit. Otočilo se to, jsem za to moc rád,“ oddechl si.

Jednička Chebu odjížděla z Vysočiny zklamaná, ale zachovala si i potřebnou míru nadhledu. „Klíč úspěchu vedl přes mé výhry, to se nepovedlo. Soupeři byli v tuto chvíli lepší. Budu se to snažit nahradit v play-off, pokud na Havlíčkův Brod narazíme,“ slíbil Antonín Gavlas.