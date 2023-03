Tradičně na Vysočině začne o víkendu Český pohár v silniční cyklistice. V neděli je na programu již 47. ročník jarní klasiky Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš.

Jedním z favoritů jarní klasiky mezi Velkou Bíteší a Brnem bude Richard Habermann z Vysokých Studnic na Jihlavsku. | Foto: Deník/Martin Singr

Mezi největší favority prvního většího závodu v letošním roce bude patřit Richard Habermann z Vysokých Studnic na Jihlavsku. „Těším se, až se zase postavím na start závodu. Patřím k lídrům týmu a uvidíme, jak se bude závod vyvíjet. Myslím, že Bíteš by mi mohla sedět, ale budou tam silné týmy i týmy, které nás sestavou přečíslí,“ uvedl před závodem člen klubu AC Sparta Praha.

Závod bude startovat na Masarykově náměstí v pravé poledne, zpět do města se cyklisté podle plánu dostanou před druhou odpolední a to je ještě budou čekat tři okruhy přes Osovou Bitýšku. Tam se bude jarní klasika dlouhá 162 kilometrů rozhodovat.

Nejlepší fotbalová adresa na Vysočině. Přehled nominací do soutěže

Richard Habermann, který jako jediný z čela pelotonu bydlí na Vysočině, plánuje opatrný vstup do závodu. „Já rád vytvářím závod, ale můžu na to pak doplatit. Budu muset víc koukat na ostatní,“ uvědomoval si mladý závodník. Na startu nedělního klání už bude mít v nohách sobotní stokilometrový závod v Hlohovci, to ale považuje za dobré rozjetí.

Další závody pak budou následovat. „Každý víkend teď budou závody, i na velikonoční pondělí budu startovat v Německu. Nebudu moc doma, ale mě cestování baví,“ řekl Habermann, který měl loni startovat i v Karibiku. Ze závodu tehdy sešlo, třeba se tam podívá letos.