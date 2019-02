Nové Město na Moravě - Českým závodníkům sobotní den v seriálu Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě nevyšel.

V závodě žen byla nejlepší českou závodnicí Jitka Škarnitzlová na 41. místě. Z vítězství se radovala Dánka Annika Langvadová.

Nevedlo se ani mužům do 23 let. Nejvýše se umístil na 37. příčce Matěj Průdek, své ambice nenaplnil Jan Vastl, který skončil jednačtyřicátý. Suverénně vyhrál Nor Petter Fagerhaug.