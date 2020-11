Zastavili se na první překážce. Pouze dva duely sehráli v letošním ročníku Evropského poháru házenkáři Nového Veselí. Ve víkendovém dvojutkání druhého kola, které se po dohodě klubů odehrálo v Limassolu, podlehli Anorthosisu Famagusta 28:32 a 21:26. „Jsme sice smutní, ale určitě ne nešťastní,“ sdělil trenér Sokola Peter Kostka.

Ten už před soubojem s kyperským celkem upozorňoval na to, že jeho ovečky nečekají žádní nazdárci. „Už před odletem na Kypr jsem poslouchal řeči, že narazíme na mužstvo náhodně posbíraných stopařů na cestě mezi Larnacou a Nicosií. To je ale omyl, velký omyl,“ zdůraznil slovenský kouč.

Důkaz přinesly jak páteční, tak i sobotní duel. „Narazili jsme na nesmírně zkušený a konsolidovaný mančaft. Takový, který preferuje fyzickou házenou, navíc je jeho věkový průměr o deset let vyšší než náš,“ popisoval.

To bilo do očí ve srovnání se sestavou klubu z Vysočiny, v níž do obou utkání nastoupilo několik mladíčků, kteří ještě na jaře působili v dorostenecké kategorii. „To nejsou výmluvy ani alibismus trenéra, ale holá skutečnost. Jsem proto hrdý na naše hráče. Házená není počítačová hra. Všechno je to především o tvrdé práci a trpělivosti při nabírání zkušeností,“ naznačil.

Právě zkušenosti rozhodovaly koncovky obou utkání. Až v nich se totiž rozhodovalo o konečném výsledku. „Byla to však perfektní zkušenost, kterou bezpochyby zúročíme v blízké budoucnosti,“ vyslovil své očekávání.

V Novém Veselí se v létě vydali na náročnou cestu práce s mladými hráči, která vyžaduje trpělivost i čas. Na tom se nic nemění. „Dnes mladým hráčům otvíráme dveře do světa velké házené. Nejednou je tak „fackuje“ sportovní nezkušenost a mladická naivita. Jednou se ale tato karta otočí a nejvíce z toho bude profitovat česká házená,“ přiznal Kostka.