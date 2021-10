Cíl jeho mančaftu je ale jasný. „Nečekám žádnou taktickou bitvu, spíše rychlou házenou s kolmým přechodem do útoku. Rozhodovat tak opět budou výkony defenziv. Moc si přejeme uspět a získat další dva body,“ přiznal Kostka.

Pro případnou úspěšnost mužstva to není zanedbatelná záležitost. „Pokud jde o Jičín, platí to stoprocentně. Celek, který se může opřít o sehranost kádru a secvičené automatismy, bývá často úspěšnější než ten, který musí každý rok zapracovávat nové hráče. Přitom může klidně jít o relativně zvučné posily,“ zdůraznil.

Zatímco klubu z Vysočiny start do ročníku vyšel, o jeho sobotním soupeři se to říci zřejmě nedá. S dvěma body je Jičín ve dvanáctičlenném pelotonu až devátý. „To nás nesmí nikterak oklamat nebo snad dokonce ukolébat. Výsledky rozhodně neodpovídaly hře, jakou se Jičín prezentoval,“ popisoval.

V rychlém sledu je čeká další náročný duel. Řeč je o extraligových házenkářích Nového Veselí, kteří si, v ostrém kontrastu s loňskou sezonou, užívají vydařeného vstupu do sezony. Už v sobotu se totiž v rámci pátého kola naší nejvyšší soutěže představí na palubovce Jičína.

