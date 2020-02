Jeho svěřencům se po minulé výhře nad Frýdkem-Místkem dýchá mnohem lépe. „Bylo to pro nás uvolnění. Dostali jsme se do potřebného klidu, což bylo vidět i na trénincích. Hráči jsou v pohodě,“ všiml si Hladík.

Aby ne, po sérii pěti porážek v řadě už byla bodová vzpruha potřeba. „My jsme však avizovali, že zimní přípravu směřujeme až na březnové finále Českého poháru a extraligové play-off,“ zopakoval zanedlouho čtyřicetiletý lodivod.

Boj o elitní čtyřku

Nastoupené cestě plně věří. „Únava hráčů je nyní větší, my ale věříme, že se nám to vrátí v klíčových fázích sezony. Navíc v tabulce je pod námi díra, proto si můžeme dovolit riskovat.“

Čtyři kola před koncem základní části hovoří tabulka jasně. Na šestém místě ztrácí Nové Veselí na čtvrtou Karvinou čtyři body. „V případě naší výhry by naděje na elitní čtyřku ještě existovala. Nijak se na to ovšem neupínáme. Očekávám bitvu, opět to zřejmě budě emočně vypjatý zápas,“ dodal Pavel Hladík.

Soupeř je v laufu

S názorem trenéra souhlasilo také levé křídlo Nového Veselí, Radek Flajsar. „Karviná je na vlastním hřišti hodně nepříjemná. Její fanoušci pokaždé dokážou vytvořit velmi bouřlivou atmosféru.“

Také celek ze Slezska půjde do nedělního dopoledního utkání v dobrém rozpoložení. V uplynulém týdnu totiž postoupil do dalšího kola evropského Challenge Cupu. „I proto nás čeká obtížný zápas, v němž ale i tak chceme zvítězit,“ neslevuje z ambicí levé křídlo Sokola.

Spolu se svými spoluhráči se pokusí navázat na podzimní výhru 29:22 nad tímto soupeřem. „Blíží se konec základní části, každý bod je důležitý,“ potvrdil Flajsar.