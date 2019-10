Davide, co rok, to vyšší počet běžců. Letos jste atakovali metu 15 000 účastníků, to je slušná vizitka. Zvlášť, když seriál slaví „teprve“ páté narozeniny?

To číslo zní až neuvěřitelně, rozběhat na osmi závodech takové množství lidí nám dělá radost. Ještě větší potěšení máme ale z toho, jak si ti lidé závody užívají. Jejich pozitivní reakce, spokojenost, atmosféra, kterou na závodech společně s námi tvoří, to je náš hnací motor.

Ten motor je každopádně hodně ekologický, důraz na šetrnost k přírodě zdůrazňujete v podstatě neustále.

Je to tak, ekologie a vůbec šetrnost k přírodě a životnímu prostředí je věc, na které hodně lpíme a budeme na ni tlačit i dále. Osobně jsem strašně rád, že si naše myšlenky vzali účastníci za své. Celý rok mohli v zázemí poctivě třídit vlastní odpadky a využívat vratné kelímky. Zafungovalo to na jedničku.

Máte konkrétní výsledky, jak Běhej lesy přispěly během závodů k ochraně přírody?

Když budeme mluvit konkrétně, tak se nám povedlo ušetřit díky vratným kelímkům 6 860 jednorázových plastových a 14 000 plastových lahví. Ty se dříve využívaly na občerstvovacích stanicích, kam jsme nově dopravovali vodu ve velkokapacitních nádržích. U těchto aktivit nám finančně pomohli partneři Generali Investments a Dr. Max. I vozy DB Schenker, které do zázemí zavážejí materiál, byly z třídy EKO s nízkými emisemi.

V zázemí mohli běžci třídit odpad hned na několika místech. Jak těžké to bylo běžce naučit?

Myslím si, že základní třídění papír, plast, směsný odpad umí každý. I díky tomu to probíhalo bez problému. Celkově bylo za osm závodů pečlivě roztříděno 5 tun odpadu.

Letošní rok přinesl velkou závodní novinku, na jeho závěr se v Boleticích běželo po tmě. Jaké máte na závod ohlasy?

Že to byl zážitek, což asi vystihuje vše. Byla to taková směs adrenalinu, zábavy a dobrodružství. Závod jsme skvěle načasovali, protože byl zrovna úplněk, takže to běžci měli s krásnými výhledy na nebe s oranžovým měsícem v úplňku.

Po trase navíc byla připravena různá překvapení…

Chtěli jsme využít noční atmosféry potemnělého lesa. Jeden úsek jsme barevně nasvítili, to vypadalo opravdu dobře. Na louce čtyři kilometry před cílem jsme pak nasvěcovali les laserovými efekty. I to si běžci moc pochvalovali. Právě tam byl krásně vidět i ten zmiňovaný měsíc. Hezky nám to do sebe zapadlo.

To byl rok 2019, opět rekordní a povedený. Co rok následující, jaký bude?

Bude opět hodně zábavný a také ekologický. Budeme dál dodržovat odpadní zóny kolem občerstvovacích stanic, aby po nás v lesích nezůstalo v podstatě nic, budeme dbát na třídění odpadu a budeme učit běžce využívat spolujízd či hromadné dopravy, abychom životnímu prostředí ulevili ještě více.

Co závodní novinky?

Tady bych nechtěl úplně předbíhat, ale určitě to bude opět hodně o zábavě, zážitcích. Líbí se mi, jak na závody jezdí celé rodiny, party kamarádů, jak se tvoří kolem Běhej lesy přátelská komunita, kde se lidé znají a když přijde někdo nový, hned krásně zapadne, najde si přátele a získá další motivaci se na naše závody vracet. To bychom chtěli určitě zachovat a ještě podpořit.

Máte před sebou pár měsíců volna. Účastníky ale určitě budou zajímat termíny závodů 2020 a start registrací.

Termíny závodů finalizujeme a rádi bychom je v průběhu října prozradili. Start registrací bude navazovat. My každopádně ve formě zůstaneme, přezujeme na běžky, pustíme se do seriálu ČEZ SkiTour a připravíme 53. ročník ČEZ Jizerské 50. Na tyto závody bych rád všechny účastníky Běhej lesy pozval.