Martin Borek o svém svěřenci

„Adam vyniká především fyzickou kondicí a má i předpoklady k boxu. Dokáže být klidný a boxovat chytře. Není typem boxera, který se jenom pere. Je obdivuhodné, jak zvládá i těžké podmínky, které na Vysočině k našemu sportu máme. My v podstatě nemáme nikde k dispozici žádný tréninkový ring. Na druhou stranu nepotřebujeme k přípravě velké hřiště, vyhřívaný trávník a podobně. Podmínky si dokážeme nasimulovat i doma v pokojíčku, když to přeženu. Důležité je mít sparingpartnery, proto trénuje střídavě v Pelhřimově a Jihlavě. Jsem přesvědčen, že má na to stát se novou hvězdou našeho sportu.“

Nyní se zdá, že u něho již definitivně zvítězil box. Vloni vyhrál český juniorský titul v kategorii do pětasedmdesáti kilogramů, letos se prosadil i mezi seniory. Navíc v nově vytvořené kategorii. „Na mistrovství jsem se cítil fakt dobře. Musel jsem schodit do nové váhy čtyři kila, ale zápasy mi vyšly výborně. Na cestě k titulu mě čekaly tři duely, všechny jsem vyhrál na body,“ nevzrušeně popisuje svůj třeboňský start Valenta.

Boxu na Vysočině přitom okolnosti příliš nenahrávají. Valenta a spol. nemají k dispozici ani jeden opravdový ring. „Scházíme se normálně v tělocvičně. Jak v Pelhřimově, tak v Jihlavě, kde se scházíme na sparingy. Nemáme sice řádné vybavení, ale je tam skvělá parta. Za to jsem rád. Všichni máme chuť trénovat, takže si vystačíme s tím, co máme,“ šokuje svojí výpovědí pelhřimovský šampion.

Cesta k boxu vedle pro Adama možná trošku netradičně. Přes televizní přenos: „Viděl jsem zápas Conora McGregora s Floydem Mayweatherem, což byl tenkrát velký hit. To mě přitáhlo k boxu a úplně mě ten sport pohltil.“

V novém roce čekají na Valentu velké výzvy. „Nyní se soustředím na mistrovství Evropy do dvaceti let, které se bude konat v březnu v Chorvatsku. Tam bych se rád podíval. Stejně jako na mistrovství Evropy mužů v Arménii. Tyto akce jsou nyní mým cílem. A tradičně koncem roku mě čeká obhajoba českého titulu,“ popisuje Adam plány na rok 2022.

Na evropské šampionáty se nekoná žádná kvalifikace, nominaci určují národní svazy. „Věřím, že jsem si titulem o ní řekl,“ uzavírá s pokorou povídání Adam Valenta.