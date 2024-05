Po celou dobu konání závodů Světového poháru MTB 2024 mají návštěvníci možnost vyzkoušet si nejmodernější kola značek Ghost, Lapierre, Pells a mnoha dalších. Biky budou k testování připraveny v pátek od 16 do 19 hodin, v sobotu celý den od 9 do 18 hodin a v neděli pak od 9 do 14 hodin. Pro lepší koordinaci je nutné využít rezervační systém, který zájemci najdou zde. Na uvedených stránkách jsou dostupné také veškeré podrobnosti a detaily k zápůjčkám kol.

Ambasadorka maloobchodní sítě Mojekolo Eva Adamczsyková se akce zúčastní v neděli 26. května. Se svými fanoušky se setká u stánku značky Ghost ve 13.00. V rámci autogramiády proběhne také soutěž o zajímavé a hodnotné cyklo ceny. Pro více informací a detailů sledujte www.mojekolo.cz a sociální sítě Mojekolo.cz.

Kromě Adamczykové nabídne doprovodný program i setkání s populárním českým MTB youtuberem Davidem Polesným alias Trail Hunterem a dalšími. V plánu jsou i exhibice – vystoupí třeba mistr světa v biketrialu Vašek Kolář se svojí Vasha show.