„Ve finále se už na nás začala podepisovat únava z náročného programu, střídali jsme jen jednoho hráče. Rožnov si výhru zasloužil, měl skvělého gólmana, který naše šance v úvodu vychytal,“ popsal kapitán týmu Tomáš Kršek.

I tak je stříbro pro osm statečných pod vedením tělocvikáře Jiřího Bubáka velkým úspěchem. „Kluci pochopitelně chtěli zlato, ale Žďár nemůže vyhrávat každý rok,“ připomíná Bubák loňský triumf žďárské průmyslovky, která obsadila na MS v Kataru 9. místo.

„Do Kataru jsme chtěli i my, měli jsme tak našim kamarádům a spoluhráčům z Nového Veselí co vracet. Pro nás bylo malým vítězstvím, že jsme je v tom prestižním zápase porazili, protože nás je na škole málo, průmyslovka by složila týmy tři,“ vrací se nejlepší střelec družstva Jakub Flajsar k říjnové výhře v krajském kole v Dolní Cerekvi a dodává: „Tenkrát jsme zahráli opravdu skvěle, být kluci na republice taky, brali by medaili i oni.“

Díky vynikající práci házenkářskeho klubu Nové Veselí a spolupráci se školou mohlo Biskupské gymnázium vyslat velmi silný výběr. „Jakub a Radek Flajsarovi, Andrej Parolly a Jakub Grulich jsou v reprezentaci staršího dorostu. Společně s Tomášem Krškem už mají starty i v mužské extralize, podobný tým je radost trénovat,“ vyzdvihuje kantor Jiří Bubák a jedním dechem dodává: „A to nám ještě tři kluci vypadli.“

Kdo by čekal oslavy historického sportovního úspěchu školy, ten by se spletl. Po návratu z dvoudenní akce, během které odehrálo osm hráčů porci čtyř zápasů, zamířila většina z nich přímo na trénink v Novém Veselí. Závěr mládežnických extralig se kvapem blíží a jejich týmy, které hrají o medaile, potřebovaly o víkendu vyhrát.