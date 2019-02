Biatlonový areál již oslavil šesté narozeniny

Nové Město na Moravě - Seriál věnovaný lednovému Světovému poháru v Novém Městě na Moravě se začíná pomalu rozjíždět. Ačkoli se to nezdá, už překročil věk předškolního dítěte. Už je to totiž více než šest let, co byl položen základní stavební kámen.

Projektantem biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě byl vybrán inženýr Milan Pelikán, zhotovitelem žďárská firma PKS Impos, investorem potom Sportovní klub Nové Město na Moravě, za nějž na základní kámen poklepal tehdejší předseda Petr Honzl. | Foto: Deník/Pavel Mikeš

Narození se datuje na pondělí 10. října 2005 v 15.00. „Do Nového Města na Moravě bychom vedle klasického lyžování chtěli dostat i další významný olympijský sport. Doufám, že tady na Vysočině najdou naši biatlonisté výborné tréninkové podmínky i kvalitní zázemí,“ uvedl tehdy při slavnostním aktu František Dvořák, místopředseda Českého olympijského výboru. Prezident Českého svazu biatlonu Václav Fiřtík se už tehdy netajil velkými ambicemi: „Naší snahou je dostat do Nového Města všechny vrcholné soutěže, včetně Světového poháru a mistrovství světa.“ Mluvit pouze o biatlonovém areálu však není úplně moudré, protože v ruku v ruce s tím šlo pochopitelně i zvelebování stávajícího lyžařského areálu. Samotná výstavba (respektive přípravné práce) začala už 6. září. V první fázi, která byla až do konce roku 2005, bylo proinvestováno bezmála třicet milionů korun. Během ní byla na padesáti pilotech postavena tribuna, trafostanice a čerpací stanice se dvěma chladicími věžemi. Ty umožňují efektivnější výrobu technického sněhu. Dále byly zahájeny práce na inženýrských sítích.

Autor: Pavel Mikeš