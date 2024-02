Dělají co mohou. Dostavěli moderní stadion, bojují s nepřízní počasí i slabšími výsledky českých reprezentantů. Přesto mohou být organizátoři probíhajícího biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě minimálně v jednom ohledu navýsost spokojeni. Fanoušci chodí do ochozů až v ohromujícím množství. Atmosféra na stadionu je elektrizující. Reálie závodů si beze zbytku pochvalují všichni účastníci šampionátu.

Atmosféra ve Vysočina Areně je i letos naprosto strhující. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jedná se vlastně o splněný sen na druhou. „Když jsme před lety začali jezdit do Ruhpoldingu, záviděli jsme Němcům tamní atmosféru a davy fanoušků,“ vzpomíná sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář s tím, že si tenkrát přáli, aby se někdy podobná atmosféra přenesla také do Vysočina Areny.

Dočkal se. Biatlon si i v tuzemsku vybojoval věrnou fanouškovskou základnu. Například předchozí světový šampionát v Novém Městě navštívilo v roce 2013 více než dvě stě tisíc fanoušků. Každý závod Světového poháru v Česku je hodnocen mezi nejlepšími v celém seriálu.

Neutuchající hlad po biatlonu naživo přežil těžké covidové roky i současnou méně blýštivou situaci české reprezentace. Na rozdíl od jiných destinací. „Vezměte si například letošní první závody v Östersundu,“ pokračuje Rybář. „Švédská reprezentace má nyní výborné biatlonisty a dosáhla na řadu úspěchů. Přesto tam byly poloprázdné tribuny.“

Jak vidí Vysočina Arenu a zdejší závody švédští fanoušci?

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Ve Vysočina Areně je situace zcela jiná. Na medailové žně Soukalové, Moravce a spol. se sice nyní jen nostalgicky vzpomíná, diváků přesto neubývá. A dostávají na sto procent své pověsti vášnivých fanoušků. „Jsou neskuteční,“ pochvaluje si po každém závodě Markéta Davidová. „Na trati je to fakt masakr, neslyším ani svůj dech,“ dodává.

Není přitom sama na obdiv sama. Zní doslova ze všech stran. Takto třeba hovořil na tiskové konferenci po sprintu jeho vítěz, Nor Sturla Holm Laegreid. Ten před čtyřmi lety v Novém Městě na Moravě debutoval ve Světovém poháru: „Tady to pro mě vše začalo. Tehdy to ale bylo bez diváků. Dnes se mohu podělit o vítězství na mistrovství světa před tak bláznivými fanoušky.“

V rozhovoru pro Českou televizi se vyznala ke vztahu k Vysočina Areně i olympijská vítězka Anaïs Bescondová, která zde poprvé startovala ještě v rámci IBU Cupu v roce 2007. „Miluji to tady. Udělalo se tu ohromné množství práce. Stadion se mi moc líbí. A zdejší atmosféra, kdy všichni fandí nejen Čechům, je opravdu fantastická,“ dodala současná expertka francouzské televize.

O významu přestavby Vysočina Areny hovořil před MS Jiří Hamza:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Laegreid i Bescondová znají atmosféru novoměstských závodů z mnoha návštěv. Okouzleni jsou jí i ti, kteří dorazili premiérově. „V Novém Městě jsem poprvé,“ přiznala tisková mluvčí amerického týmu Sara Donatello. „Stadion je úžasný a fanoušci jsou šílení. Díky nim sotva slyším svoje myšlenky. Je super vidět závody a jak fanoušci fandí všem. Je tu velmi skvělá atmosféra.“

Vyznání Sary Donatello: