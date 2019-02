Nové Město na Moravě - Uspořádat světový šampionát v biatlonu v Novém Městě na Moravě. S takovým cílem jedou zástupci českého biatlonu do Prahy na kongres mezinárodní unie IBU. V sobotu tam totiž padne konečné rozhodnutí o pořadatelské zemi mistrovství světa v letech 2012 a 2013.

„Nové Město má podle mě poměrně vysoké šance. Je jediným sportovním centrem, které splnilo požadavky Českého svazu biatlonu. Jedním z našich trumfů je rozhodně i to, že už máme bohaté zkušenosti s pořádáním akcí podobné velikosti. Právě tradiční organizátorské zkušenosti zejména se Zlatou lyží jsou naší hlavní devízou. Ve městě je navíc velice kvalitní sportovní zázemí a řada úspěšných mladých sportovců,“ vysvětlil viceprezident organizačního výboru Vlastimil Jakeš.

Pro rok 2012 má ale Česká republika velmi silnou konkurenci. Kandidáty jsou totiž také německý Ruhpolding a finské Lahti. „Německo je velký konkurent. Uvidíme, jak silnou pozici dokážeme získat. Sám bych jako reálnější viděl získat pořadatelství o rok později, tedy v roce 2013,“ uvažoval Vlastimil Jakeš.

V úspěch věří starostka Zdeňka Marková. „Kandidaturu rozhodně podporuji. Je to možnost ukázat kraj a vlastně i celou republiku v dobrém světle. Kdybychom se ale pro rok 2013 opravdu pořadateli stali, vyžadovalo by to poměrně rozsáhlé investice,“ konstatovala Marková.

Rozšířením by musel projít i samotný areál. Přibyla by mobilní tribuna – díky ní by kapacita areálu stoupla až na pětadvacet tisíc sportovních fanoušků.

Upravily by se také servisní prostory a šatny. „Plánuje se i výstavba víceúčelové plochy, kde by vzniklo i parkoviště,“ vypočítal ředitel organizačního výboru Zlaté lyže Petr Honzl.

Městská pokladna by však na všechny plánované úpravy nestačila. „Určitě bychom ale doufali v podporu ze státní pokladny. Koneckonců, biatlon je jedním z nejoblíbenějších zimních sportů. Diváci by určitě uvítali, kdyby se na závody světového šampionátu mohli dívat z nové tribuny,“ dodala novoměstská starostka.

Kořeny biatlonu





Později se biatlon využíval především na vojenské účely. Důkazem toho budiž první závod uskutečněný v Norsku roku 1776 mezi tamějšími strážci hranice se Švédskem… Tradice tohoto závodu se udržela až do roku 1818. První závod „běhu vojenských hlídek“ (neboli biatlonu) mimo Norsko byl uskutečněn roku 1902 v Německu.



Běh vojenských hlídek byl poté v letech 1924, 1928, 1936, 1948 zařazen na Olympijské hry jako ukázková disciplína.



