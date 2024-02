Chvála ze všech stran. Druhé biatlonové mistrovství světa v historii v Novém Městě na Moravě nadchlo. Výkony sportovců, neuvěřitelnou diváckou kulisou i organizačním zajištěném závodů, které zkomplikovalo mimořádně teplé počasí. „Pořadatelskému štábu posílám absolutní dík,“ vzkázal prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Šéf českého biatlonu Jiří Hamza má po skončení mistrovství světa v Novém Městě na Moravě mnoho důvodů ke spokojenosti. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Měl Jiří Hamza strach, zda se šampionát dokončí podle plánu? Jaká je budoucnost zimních sportů v nízko položených střediscích? A jak hodnotí výkony českých reprezentantů? Nejen na to odpověděl při rozhovoru s českými novináři v poslední den mistrovství.

Jaké je vaše první hodnocení právě skončeného šampionátu v Novém Městě? Bylo to úspěšné mistrovství světa?

Jestli bylo úspěšné, to se musíte zeptat jiných. Jakmile šampionát začal, už jsem byl vlastně v pozici diváka. Osobně ale musím smeknout před lidma, kteří to tady odmakali. Samotná realizace takové akce není o bafuňářích nahoře, ale právě o těch pracantech dole. To, co tady předvedli traťaři, rolbaři, stadioňáci je neuvěřitelné. I když jsme se museli potýkat s vícenáklady na zajištění závodů, všichni nám říkali, že nikde jinde by se to mistrovství nedojelo. Takže posílám absolutní dík pořadatelskému štábu.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Když jste to zmínil. Jak moc teplé počasí zkomplikovalo rozpočet mistrovství?

To se ještě nedá přesně říct. Ale jedná se o vícenáklady v řádech miliónů korun. Všechno se muselo dva dny před závodama předělat. My jsme ale plán B měli, měli jsme ho i narozpočtovaný, takže s tím by problém být neměl.

Dá se alespoň odhadnout, jestli budete v plusu?

Máme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. (směje se) Rozhodně nebudeme v mínusu.

Jaké jste měl reakce od ostatních výprav na organizaci šampionátu?

Nikdo prakticky nechápal, že v nadmořské výšce nějakých sedm set metrů jsme to takto zvládli. Spousta lidí mi přitom nadávala, že třeba takový zásobník sněhu je zcela zbytečný. Nyní se ukázalo, že pro nadmořské výšky od tisíc pět set metrů níž to bude do budoucna naprostá nezbytnost. Vždyť takto vysoko je jediné středisko - Anterselva. A přibližuje se jí Pokljuka. Takže do příštích let budou muset jít všichni ostatní cestou umělého zasněžování. Kdybychom neměli náš zásobník, tak jsme museli mistrovství zrušit.

Pokud jde o váš zásobník sněhu. Vybrali jste ho celý?

Na to, kolik jsme toho vyvozili, tam sněhu ještě zbylo dost.

Bavíme se o problémech se sněhem v první polovině února. Přitom příští Světový pohár v Novém Městě je naplánován na březen…

…to myslím nebude problém. Poprali jsme se s tím teď, kdy za celých čtrnáct dní nemrzlo snad ani minutu, takže čtyřdenní svěťák náš mančaft také zvládne.

Měl jste obavy, zda dokončíte šampionát podle plánu?

To ani ne. Spíš jsem měl obavy, aby to vydrželi ti lidé. Spousta nás polehala s chřipkou nebo covidem. Takže jsem se bál, aby vydržel lidský potenciál. Organizátoři jsou největší vítězové mistrovství.

To je určitě pozitivní aspekt. Druhým je bezesporu vysoká návštěvnost a atmosféra na stadionu. Vnímáte to tak, že se Češi naučili chodit na biatlon i v dobách, kdy se našim reprezentantům tolik nedaří?

Jsem přesvědčen, že se z biatlonu stal druhý národní sport. Vaši kolegové z České televize mi říkali, že čísla sledovanosti jsou obrovská. Na stadion také chodili v hojném počtu. Já ty lidi obdivuji, že chodí, i když, jak říkáte, se tolik nedaří. A přestože se výsledky na mistrovství oproti předchozímu průběhu sezóny zlepšily, stále ještě něco ke spokojenosti chybí.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Jak byste okomentoval výkony českých reprezentantů?

Myslím si, že Mikys (Tomáš Mikyska) ukázal svoji perspektivu. Jonáš Mareček, když bude zdravý, se také brzy do špičky zařadí. Čekáme, kdy se prosadí Kuba Štvrtecký a Mikuláš Karlík, u kterých střelecký pokrok není takový, jaký bychom si přáli. Nad tím se musíme zamyslet. Víťa Hornig se podílel na dobrém výsledku štafety. Markéta Davidová také má stále prostor pro zlepšování. Jess (Jessica Jislová) tady byla na lyžích taková zatažená, Lucka (Lucie Charvátová) byla nervózní. Michal Krčmář potěšil při štafetě, kde jsme udělali za závodu velkou šou. Myslím, že nějaký potenciál jsme ve Vysočina Areně ukázali.

Pokud se do konce sezóny něco rapidně nezmění, prožije český tým nejhorší sezónu od roku 2010. Nějaké řešení tahle situace asi bude potřebovat. Co z toho vyvodíte?

Určitě si musíme výkony zanalyzovat a říci si jak dál. Je jasné, že neděláme všechno dobře, když se nám nedaří. Může to být jen o detailech. Své si k tomu musí říci i Ondra Rybář ze sportovního hlediska. Chtěli jsme uspět už tady, to se nepodařilo. Nejsme ale fotbal, abychom sahali k nějakým unáhleným rozhodnutím. Vše chceme řešit až po sezóně tak, abychom na příští olympiádě uspěli.

Po úspěšné olympiádě v Soči jste si pochvaloval stoupající zájem o biatlon u mladé generace. Nečekal jste, že z toho vyjde více talentů?

Nás nejvíce limituje naše poloha. Středoevropské státy jsou prostě na sněhu o dva měsíce méně než třeba Seveřané. Je jasné, že můžeme udělat víc, aby se ty davy lidí na tribuně dočkaly kýžených medailí. Ale je to také otázka peněz a nastavení sportovců. Aby oni sami chtěli svému sportu všechno obětovat. Je však potřeba si také uvědomit, že my nikdy nebudeme zemí, která bude mít na špici deset biatlonistů. To jsme neměli nikdy.

Super, šílené, masakr. Na atmosféru závodů v Novém Městě zní jen slova obdivu

Šampionát je všeobecně považovaný za úspěšný. Je něco, co se naopak nepovedlo?

Nepovedlo se počasí. Jinak nevím. Bylo tady jen velmi málo konfliktních situací. Jsem přesvědčen, že všechna pozitiva, o kterých jsme se bavili, přebíjejí případná negativa.

Překonali jste návštěvnost z předchozího mistrovství 2013. Co byste vzkázal divákům?

Já jim mohu jen poděkovat. Musím říct, že nějaké číslo počtu diváků ani není podstatné. Důležitá je atmosféra, která byla po všechny dny naprosto neuvěřitelná. Jsem přesvědčen o tom, že divácká kulisa ve Vysočina Areně je jednoznačně nejlepší ze všech stadionů.

V nadcházejících dvou sezónách má Nové Město jistotu dalších závodů v podobě konání Světového poháru. Můžeme se těšit i na další mistrovství světa? A kdy?

Vysočina Arena se určitě nestavěla jen pro tento šampionát. Otázka by tedy neměla znít zda, ale kdy? A protože nikdo nemládne, není ani jisté, jestli u toho ještě budeme my, nebo někdo jiný. Ale mistrovství světa se sem určitě zase vrátí.