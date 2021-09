Závodů se zúčastnilo přes čtyři sta padesát závodníků z celé Evropy. Českou republiku reprezentovalo čtrnáct běžců, z toho i kvarteto z Vysočiny. A ten se vůbec neztratil.

Nejlépe se vedlo Jaroslavu Vítkovi z Jihlavy, který na trati dlouhé devět a půl kilometu doběhl ve své kategorii jako první. „Byl to náročný závod. Přestože to byl závod do vrchu, startovalo i dobíhalo se na stejném místě. Takže po běhu do kopce následoval i náročný seběh,“ popsal závod novopečený mistr Evropy.

Držela se stromů

Zajímavostí závodu byla účast Lornah Kiplagat, čtyřnásobné mistryně světa v půlmaratonu a krosu. Sedmaačtyřicetiletá Keňanka, startující nyníza Holandsko trasu, dopředu neznala a notně se podivila, když se dostala k závěrečným seběhům. Zde se i držela stromů a dolů v podstatě jen šla. V závodě doběhla na 45. místě z jedenaosmdesáti žen.

Po výběhu ze stadionu následovalo zúžení tratě, kde v podstatě nešlo předbíhat, a prudký výběh. „Spíše než o běh tam šlo především o rychlou chůzi,“ nastínil náročnost Vítek.

Běžci nabírali výškové metry až do čtvrtého kilometru závodů. Zde se trať zlomila a startující absolvovali prudký seběh dolů kozí stezkou. „Bylo to hodně náročné. Úzké uličky, kameny, následně po loukách a vyschlým korytem řeky,“ pokračuje jihlavský běžec, kterého podobný závod do konce tohoto roku již nečeká.

„Závodím v orientačním běhu, tam mě čekají nějaké starty. Přemýšlím o Velké Kunratické, možná s zúčastním i nějakých závodů Běžce Vysočiny a Třebíčského poháru,“ poodhalil své nejbližší cíle Jaroslav Vítek.

Kromě Vítka se ve Valtramontině představili i havlíčkobrodští běžci, Jiří Brychta (osmý) a Jiřích Marek (jedenáctý). Společně potom získali stříbrnou medaili za hodnocení týmů v kategorii M45.

Vysočinu na jihu Evropy reprezentoval také bývalý český mistr v maratonu Václav Ožana z Nového Města na Moravě. Ten v kategorii M55 skončil na čtrnáctém místě.