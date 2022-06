Jistotu soutěže mají i muži BC Vysočina. „Příští sezonu budeme hrát určitě první ligu. Ale u mužského týmu se musíme velmi zamyslet, jaká bude naše priorita do budoucna,“ potvrzuje Petr Pešout. „Není možné, abychom na naší amatérské úrovni konkurovali nesrovnatelně lepším podmínkám dalších mančaftů v první lize. I když všichni naši kluci se chovají jako naprostí profesionálové.“

Problémem jihlavského klubu je nedostatek hráčů. „Naši nejlepší hráči odchází pryč a potom nastupují proti nám. Je to dost hloupá situace, ve které my bychom potřebovali posílit, ale naopak posilujeme protivníky. Vážně se proto zaobíráme tím, jaká bude naše další cesta,“ naznačuje Pešout i možný pád do druhé ligy.

Na černé scénáře je však ještě brzy. „Ještě se toho může stát spousta. Ve „světě“ máme kluků dost, ale potřebovali bychom je dostat zpátky do Jihlavy. Třeba na hostování. Potom bychom hráli první ligu slušně,“ vysvětluje kouč. „Když je ale jejich mateřské kluby k nám na hostování neuvolní, potom je naše situace neudržitelná. Proto je také možné, že budeme chystat kádr pro druhou ligu. My musíme mít i plán B. To je, jak pracovat s našima mladýma hráčem. Šikovných mladíků máme u nás hodně, ale musíme je umět udržet, abychom mohli důstojným způsobem hrát.“

Slova o šikovných mladících se potvrdila v květnu, kdy v baráži o extraligu BC Vysočina zdolal Prostějov i Spartu a spolu s Plzní postoupil do nejvyšší soutěž. „Postup sedmnáctky je opravdu pecka. V tomto ročníku se nám podařilo poskládat kluky parádním způsobem,“ pochvaluje si Pešout.

Odměnou jim bude příslušnost k tuzemské elitě své kategorie. Byť ani v tomto věku se klub neubrání odchodům. „Extraligu chceme hrát. Bohužel nám z kádru odchází Lukáš Dejmek a s největší pravděpodobností s ním půjde ještě jeden hrá. Oba míří do USK. Sice to bude pro nás oslabení, ale kluků máme dost a jádro týmu zůstává,“ uzavírá uplynulý ročník Pešout.

V těchto dnech basketbalisté z Jihlavy nabírají síly po náročné sezoně. „Zhruba do poloviny června chlapci ještě trénovali. Nyní mají volno a začínáme se připravovat šestého srpna,“ dodal Pešout.