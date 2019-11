„Na výhru jsme se nadřeli naprosto zbytečně, byli jsme nekoncentrovaní v obraně, nedařilo se nám střelecky a ani běžecky to z naší strany nebylo ideální. Nabádal jsem kluky k rychlému přechodu, ale moc se nám nedařil," postýskl si pro klubový web kouč Vlků Petr Šilhart.

Sestava a body: Bubák 27, Vavřínek 11, Benda 8, Ondráček 7, Vencálek 7, Růžička 5, Pospíšil 4, Moučka 2, Stoček 2, Králíček, Lacina, Smolík. Fauly: 20. Trestné hody: 14/8. Trojky: 3. Po čtvrtinách: 20:11, 36:28, 54:49.

ŽĎÁR N. S. – IMA BRNO 73:67

"V neděli nás čekal mladý a perspektivní mančaft. Jsem rád, že jsme zpřesnili obranu, protože náš sobotní výkon by na výhru nestačil. Ve druhém poločase šlo Brno do šestibodového vedení a nám docházely síly. V útoku jsme se trápili. O to víc si obratu a charakteru hráčů vážím. Nutno ale podotknout, že nám mladíci z Brna čtyřmi ztrátami v závěru dost pomohli,“ uvedl Petr Šilhart.

Sestava a body: Bubák 20, Vavřínek 14, Moučka 9, Vencálek 8, Šafránek 7, Králíček 6, Pospíšil 5, Lacina 2, Ondráček 2, Smolík, Stoček, Šorf. Fauly: 21:27. Trestné hody: 32/19 – 17/12. Trojky: 6:7. Po čtvrtinách: 21:17, 38:36, 49:55.

1. Val. Meziříčí 8 8 0 731:551 16

2. VŠB Ostrava 8 5 3 654:580 13

3. Karviná 8 5 3 672:654 13

4. Šumperk 8 5 3 617:600 13

5. Kroměříž 8 5 3 562:564 13

6. Kyjov 8 5 3 621:625 13

7. Podolí 8 4 4 589:573 12

8. ŽĎÁR N. S. 8 4 4 541:561 12

9. IMA Brno 8 4 4 612:653 12

10. Černá Pole 8 2 6 624:583 10

11. Žabovřesky 8 1 7 601:706 9

12. UP Olomouc 8 0 8 533:707 8

II. LIGA ŽEN

LITOMYŠL – ŽĎÁR N. S. 53:57

1. Bruntál 7 7 0 529:377 14

2. Poděbrady 7 5 2 464:428 12

3. ŽĎÁR N. S. 7 4 3 455:414 11

4. Nymburk 7 3 4 420:416 10

5. Litomyšl 7 2 5 417:458 9

6. Příbor 6 2 4 406:431 8

7. UP Olomouc 7 1 6 351:518 8