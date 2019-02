Žďár nad Sázavou – Naděje umírá poslední. Sen o basketbalovém play off nabral pro BK Žďár nečekaný směr. Košíkáři Žďáru vyhráli oba víkendové zápasy, jenže všechny ostatní výsledky z druholigových palubovek hovořily proti nim. Chrudim vyhrála o bod s Pardubicemi a ČZU Praha uspělo o tři body v Přelouči. „Po nedělním zápase jsme se už rozloučili s diváky a začali pomalu hodnotit sezonu, protože jsme skoro všechny výsledky věděli,“ říká trenér Jaroslav Sedlák.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Sidorják

Až na jediný. „Oslabené Poděbrady, které jistě sestupují, hrály až od 14 hodin s kompletním ČZU Praha. Nikdo nečekal, že by Pražáci mohli prohrát,“ poukazuje Sedlák. Jenže opak byl pravdou. „Nečekaně padli o pět bodů, a díky tomu jsme z minitabulky od třetího do pátého místa šťastně čtvrtí,“ směje se ostřílený kouč, jehož družině pokračuje sezona díky komickému rozdílu jednoho trestného hodu. „Vzájemné zápasy Jičína, nás a ČZU Praha byly nerozhodně. Rozhodovalo až skóre z těchto utkání. My máme -13 a ČZU -14,“ vysvětluje kormidelník a se smíchem dodává: „S klukama jsme se bavili, že ani nevíme, co teď budeme na tréninku dělat, protože loni nám skončily zápasy až v půli května. Několik z nich už proto začalo vymýšlet fotbalové mače, tak snad jim ten postup nepřekazil plány.“

Žďár narazí v semifinále play off na suverénní Nymburk B, který během sezony prohrál jen tři zápasy. „Letos nás provází výsledkové výkyvy. Ale play off je zcela jiná soutěž a já věřím, že proti favorizovanému Nymburku předvedeme to nejlepší,“ uzavřel Jaroslav Sedlák. Sérii na dvě vítězná utkání zahájí jeho tým příští sobotu v Nymburku.

ŽĎÁR N. S. – H. KRÁLOVÉ B 98:69

Sestupující Hradec Králové už od poloviny soutěže brázdí palubovky „jen“ z povinnosti. Stejný obrázek byl k vidění i ve Žďáře. „Výsledek byl předem jasný, jen byla otázka, jak moc se naši hráči budou koncentrovat,“ řekl asistent kouče Petr Šilhart.

Žďár do utkání vstoupil aktivně a po několika protiútocích ovládl první čtvrtinu 28:17. Posléze ale usnul na vavřínech. „Z obou stran to byla bída,“ řekl bez servítků Šilhart.

Po přestávce šel výkon BK nahoru a utkání dovedl k jednoznačnému vítězství. „Zase jsme začali běhat, a rázem nebylo co řešit,“ uzavřel Šilhart.

Body: Bubák 31, Veselý 15, Socha 13, Nekovář 12, Šafránek 12, Ondráček 6, Pospíšil 5, Petroš 2, Zezula 2. Fauly: 19:15. Trestné hody: 17/13 – 23/16. Trojky: 5:5. Čtvrtiny: 28:17, 15:17, 34:22, 21:13.

ŽĎÁR N. S. – SYNT. PARDUBICE 86:62

Pardubická Synthesia, která je z větší části tvořena mladými puškami z kadetských a juniorských kategorií, přijela na Vysočinu v hodně okleštěné sestavě. Tamní celek se po jistotě záchrany II. ligy přeorientoval na mládežnické extraligy, kde pardubické celky bojují o mistrovské tituly.

Utkání se proto neslo v podobném duchu jako to sobotní. Když domácí potřebovali, dokázali své vedení navyšovat, a tak bylo záhy rozhodnuto. „Utkání se špatně hodnotí, šlo o typický zápas na konec sezony. Hráči si v tu chvíli ještě mysleli, že pravděpodobně hrají naposledy, a tak se chtěli s fanoušky rozloučit pohlednými akcemi, což se jim mnohdy podařilo, ale občas to až přeháněli. Naše obrana navíc nepůsobila nejjistějším dojmem,“ uzavřel Jaroslav Sedlák.

Body: Bubák 19, Veselý 10, Vencálek 9, Petroš 8, Šafránek 8, Zezula 8, Ondráček 7, Pospíšil 7, Socha 6, Nekovář 4. Fauly: 16:15. Trestné hody: 11/7 – 11/7. Trojky: 3:7. Čtvrtiny: 21:14, 18:16, 24:20, 23:12.

Další výsledky:

21. kolo: Chrudim – Synt. Pardubice 72:71, Přelouč – ČZU Praha 77:80, Poděbrady – Bohnice 71:49, Jičín – BC Vysočina 79:69, Nymburk B – Třebíč 109:62.

22. kolo: Chrudim – H. Králové B 100:62, Poděbrady – ČZU Praha 64:59, Přelouč – Bohnice 79:51, Nymburk B – BC Vysočina 83:59, Jičín – Třebíč 104:71.

1. Nymburk B 22 19 3 1822:1499 41

2. Chrudim 22 15 7 1710:1565 37

3. Jičín 22 14 8 1779:1581 36

4. BK ŽĎÁR N. S. 22 14 8 1642:1476 36

5. ČZU Praha 22 14 8 1544:1479 36

6. BC Vysočina 22 13 9 1621:1547 35

7. Přelouč 22 11 11 1537:1518 33

8. Sy. Pardubice 22 11 11 1736:1673 33

9. Třebíč 22 8 14 1596:1738 30

10. Poděbrady 22 7 15 1565:1646 29

11. Bohnice 22 4 18 1337:1672 26

12. H. Králové B 22 2 20 1393:1888 24