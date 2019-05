Na Havlíčkobrodsku je Jiskra jediným zástupcem v basketbalovém světě. Mužský tým hraje Východočeskou ligu Pardubicka. Letošní sezona mu ale vůbec nevyšla. Chlapi skončili na posledním, třináctém místě.

CHYBĚLI HRÁČI

Důvodů je hned několik, ovšem všechny se týkají hráčského obsazení. Chyběl zraněný Duben a Krajcigr, který hraje v Jihlavě. „Také jsme přišli o Šulce a Jokla, kteří v Brně hráli extraligu juniorů a pokračují tam i v chlapech,“ vyjmenoval další ztráty předseda brodského basketbalu Pavel Duben. „Na začátku nás sice bylo čtrnáct, ale postupem času jsme přicházeli o další hráče a nakonec jsme sezonu dohrávali v devíti,“ posteskl si Duben.

Havlíčkobrodský tým sice skončil poslední, ale s největší pravděpodobností sestupovat nebude, protože během sezony jeden tým odstoupil.

ÚSPĚŠNÁ SEZONA

V regionu je momentálně top klubem BC Vysočina, které má v Jihlavě velkou základnu a v mládežnických kategoriích je úspěšné. Vychovalo nejednoho skvělého basketbalistu. Nedávno sáhl tým GBA Sparta Praha po Nicolausovi Noumerosovi, Dominik Plešingr odešel do Nymburku a Matěj Dáňa je v USK Praha.

Mužský tým z Jihlavy hraje druhou nejvyšší soutěž, kde podruhé za sebou nakoukl do play-off! Loni svěřenci trenéra Petra Pešouta dokonce došli do finále a mohli si zahrát baráž o Kooperativa NBL ligu, ale to nakonec odmítli.

Letos podobný majstrštyk nezopakují, vypadli ve čtvrtfinále s favorizovanou Olomoucí, ale i tak byl tento ročník podle kouče povedený. „Sezonu hodnotíme jako velmi úspěšnou. První cíl jsme měli vyhnout se skupině play-out, což se povedlo, a na to, že jedni z mála nevyužíváme pendly z nejvyšší soutěže, tak jsme došli opět daleko. Samozřejmě že s tou poslední úspěšnou sezonou rostla chuť, ale i tak se nemáme za co stydět,“ tvrdí Petr Pešout.

RESPEKTOVANÝ KLUB

V Pelhřimově muži i ženy ligové soutěže nehrají, oba týmy startují v jihočeském přeboru. Sojky přesto patří mezi respektované kluby i na republikovém fóru. „Orientujeme se hlavně na mládež,“ vysvětluje Václav Plášil, který se trenérsky spolupodílel na dvou titulech žákovského týmu U15 v letech 2018 a 2017.



V této sezoně začala zářit další generace. „Dobré výsledky měl tým U14, který postoupil do extraligy, o rok mladší si příští týden doma zahrají turnaj mistrovství republiky,“ připomenul. Nejlepší odchovanci tradičně odcházejí do větších klubů. František Fuxa hraje v USK Praha, Daniel Plášil za Sokol Pražský, Luboš David v Pardubicích, Terezie Křenková a Eliška Prokýšková KP Brno.

FINÁLE NEZOPAKOVALI

Třebíčští basketbalisté mají za sebou v Jihomoravské lize solidní sezonu. Díky skvělému finiši v závěru a osmi výhrám v řadě obsadili v základní části druhé místo. Ve čtvrtfinále play-off vyřadila Třebíč Hodonín, v semifinále narazila pak na Slovan Černá Pole C, kterým ovšem podlehla. „Soupeř byl v klíčových chvílích obou zápasů lepší,“ uznal trenér Petr Smital a dodal: „Nezopakovali jsme loňské finále, paradoxně kvůli jedinédomácí porážce.“

RADOST S MLADÝMI

Dlouhodobě nejúspěšnější klub na Vysočině prožívá výkonnostní progres. Svou pozornost v posledních letech upřel na nejmenší, pevnou základnu buduje odspodu. „Naše práce se vyplácí. Letos slavíme sedmdesát let činnosti, během které jsme hráli extraligu mužů i žen. Máme řadu mládežnických medailí z MČR i slavných odchovanců. Žďár byl na konci dubna dějištěm Národního finále minižáků, kde naše šikovné družstvo obsadilo krásné 5. místo. Úspěšní mladší žáci postoupili do extraligy, kde se mezi 16 týmy dělili o 9. místo. Kadeti, junioři i juniorky hráli ligové soutěže, čímž se nemůže chlubit nikdo na Vysočině,“ těší předsedu klubu Tomáše Martince.

STAROSTI S MUŽI

Drobné starosti mu dělali jen dospělí. „Loni jsme prožili skvělý rok. Muži hráli baráž o postup do první ligy, měli jsme proto vysoké ambice i letos. Bohužel nás postihla nevídaná marodka klíčových hráčů, za postup do čtvrtfinále play-off a solidní výsledky v něm jsme byli nakonec rádi. Na druhou stranu pět našich odchovanců letos nastupovalo v první lize za Jihlavu a Olomouc, pokud bychom hráče stáhli, byly by naše výsledky určitě lepší,“ uvědomuje si Martinec a dodává: „Co nás opravdu trápí, je průměrný věk kádru. Starší hráči, kteří mají velkou kvalitu, pomalu končí nebo už přesluhují. Trenéři se proto snaží zapracovat mladší hráče, aby se II. liga, která se ve městě hraje nepřetržitých 20 let, udržela.“