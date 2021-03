I v omezených podmínkách neprofesionálního sportu se dá pracovat. Jako důkaz může posloužit Tréninkové centrum mládeže (TCM) extraligových házenkářů Nového Veselí.

Zde se totiž řídí pravidlem, že všechno zlé je také k něčemu dobré. „Jsem přesvědčený o tom, že právě tato doba vybuduje u hráčů disciplínu a zodpovědnost vůči sobě samým. Tedy vlastnosti, které se v běžných podmínkách obtížně pěstují,“ potvrdil v rozhovoru pro klubový web trenér TCM Sokola Nové Veselí Róbert Barta.

Na současnou situaci si tedy nestěžuje, spíše se z ní snaží získat co nejvíce. „Vytěžit z minima maximum, to je náš aktuální cíl. To zřejmě nejlépe charakterizuje momentální stav v našem tréninkovém procesu,“ potvrdil.

Hráči v TCM se mohou i v době vynuceného volna zdokonalovat ve svých technických i taktických dovednostech. Měli totiž možnost absolvovat několik on-line seminářů s republikovým šéftrenérem TCM Janem Filipem.

Na posledním „online srazu“ se tak sešlo přibližně 130 mladých házenkářů z celé republiky. „Hráči nyní nemohou normálně trénovat a věnovat se specifické házenkářské přípravě. Proto je aspoň touto formou chceme vtáhnout do dění a motivovat je,“ vysvětloval Filip.

Vlastní trénink ale přesto nic nedokáže nahradit. „Už se nemůžeme dočkat okamžiku, kdy se vrátíme zpátky do sportovní haly. Tréninky, zápasy, stejně jako osobní kontakty v kolektivu nic nenahradí,“ zdůraznil Barta.