Zatím jen přerušené mají své soutěže basketbalové kluby po celém Česku. Až na jedinou výjimku. „Kromě obou nejvyšších soutěží mužů i žen, které už skončily, jsou všechny další jen pozastaveny. Žádné oficiální informace o tom, jaký je další předpoklad vývoje situace, v tuto chvíli nemáme,“ říká trenérka druholigových basketbalistek Žďáru Věra Stočková.

BK VLCI Žďár nad Sázavou (v bílém). | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Přitom právě žďárské Vlčice musí rozhodnutí svazu extrémně zajímat. V tabulce bojů o záchranu ve třetí nejvyšší soutěži, do nichž Vlčice zabředly, totiž měly dvě kola před koncem všechny tři celky shodně po devíti bodech. „Pokud by se soutěž nedohrála, musela by se udělat nějaká minitabulka, ale ta by asi byla podobná té současné. V ní jsme na vedoucí pozici, takže bychom se zachránili. Podle mě ale nenechají nikoho sestoupit, protože by se ani nemohla odehrát kvalifikace o postupové místo. Je to vlastně velice podobná situace, kterou řeší u fotbalových soutěží,“ vysvětluje trenéra Žďáru.